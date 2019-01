Grécke Atény hostili nemeckú kancelárku: Kým mocní rokovali ulice ovládli protesty a nepokoje

Dohodu medzi EÚ a Tureckom o migrantoch treba naďalej dôsledne dodržiavať, no zároveň sa musia zlepšiť podmienky v táboroch na gréckych ostrovoch vo východnej časti Egejského mora.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová to vyhlásila vo štvrtok večer v Aténach po stretnutí s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom. Podľa Merkelovej navracanie migrantov z Grécka do Turecka na základe uvedenej dohody stále nie je postačujúce. "Budeme s Gréckom konštruktívne spolupracovať, aby sme situáciu zlepšili," zdôraznila.

Šéfka nemeckej vlády tiež ocenila úsilie Grékov pri prekonávaní ťažkej finančnej krízy v uplynulých rokoch a vyjadrila presvedčenie, že sa im podarí dospieť do stavu, keď si budú môcť opäť sami požičiavať peniaze na trhu. Venovala sa i názvoslovnému sporu medzi Gréckom a susedným Macedónskom, pričom vyzvala grécke politické sily, aby podporili príslušnú dohodu z júna minulého roka, hoci, ako dodala, nebude "sa vmiešavať do vnútorných záležitostí krajiny". Prekonanie dlhoročného sporu o názov Macedónska by podľa nej prospelo všetkým stranám.

Grécky premiér zase po stretnutí s hostkou z Berlína vyhlásil, že Európania sa musia ubrániť pred populistickými silami, ktoré chcú EÚ "uvrhnúť naspäť do temných časov". Brusel musí podľa neho medzitým ďalej podporovať zbližovanie krajín západného Balkánu s EÚ. Nezhody medzi Aténami a Berlínom, súvisiace s gréckou finančnou krízou, považuje Tsipras v súčasnosti už za prekonané. "Stereotypy lenivého Gréka a prísneho Nemca sú preč.

Vstupujeme do novej epochy," povedal s tým, že spolupráca medzi Gréckom a Nemeckom nadobudne v nadchádzajúcich rokoch "rozhodujúci význam". Otvorenou však podľa neho zostáva otázka reparácií, ktoré požaduje Grécko od Nemecka za škody spôsobené počas druhej svetovej vojny. V súvislosti s Merkelovej dvojdňovou návštevou zasahovala polícia v Aténach proti zhruba 700-člennej skupine ľavičiarov, ktorí chceli i napriek zákazu protestovať v tzv. vládnej štvrti. Poriadkové sily túto skupinu rozohnali pomocou slzotvorného plynu.