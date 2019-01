Tínedžer daroval otcovi k 40-ke narodeninové prianie: Z tých slov naskakujú zimomriavky

Poznáte to klišé, keď oslávencovi zaželáte vždy len šťastie zdravie a lásku? Tak tento mladík s tým vybabral. Svojmu otcovi zablahoželal tak, že sa okamžite stal hviezdou na internete.

Na priania, ktoré si dávame so svojimi blízkymi, píšeme často naozaj zvláštne veci. To, čo od svojho 14-ročného syna dostal k štyridsiatke americký policajt Simon VanLeuven, sa však len tak nevidí. "Milý otec, veľmi ťa v týchto časoch podporujeme. Smrť môže číhať na každom rohu. Máme ťa veľmi radi a ako budeš starnúť, určite sa o teba postaráme. Pribalil som ti deku, aby si sa cítil pohodlne. Mám ťa veľmi rád. So súcitom Dylan," cituje morbídne narodeninové prianie Bestlife.

Jeho otec sa ním pochválil na stránke reddit, kde sa k nemu okamžite dostali stovky ľudí. Väčšina z nich regovala pozitívne a zabávali sa na ňom. "Ja som zas mojej mame vždy na narodeniny posielala do práce čierne balóny," povedala jedna z komentujúcich. Oslávenec Simon si z veku ťažkú hlavu nerobí.Som pripravený na ďalších 40 rokov!" Dodal, že jeho syn podobné vtipy vymýšľa často a napríklad svojej mame na vianočnú pohľadnicu napísal fitnes plán. Vraj aby nepribrala počas sviatkov.