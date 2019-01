Trump dorazil k hraniciam s Mexikom: Na oceľovom plote trvá, miestnym vysvetlil prečo

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok pricestoval na krátku inšpekciu pohraničných oblastí susediacich s Mexikom, kde plánuje vybudovať ochranný oceľový plot blokujúci nelegálnu migráciu, pašovanie drog a prenikanie zločincov.

Návštevu zahájil v texaskom meste McAllen ležiacom na hraničnej rieke Rio Grande, kde sa stretol s miestnymi pohraničníkmi. Región podľa agentúry AP veľmi často vyhľadávajú migranti z Mexika. Pred odletom z Washingtonu Trump novinárom povedal, že ak sa s demokratmi nedohodne na financovaní plotu, nebude váhať s vyhlásením stavu núdze. Takýto krok by podľa niektorých expertov bol právne sporný a viedol by k žalobám. Stav núdze je možné vyhlásiť len v prípade ohrozenia národnej bezpečnosti USA, čo by Biely dom ťažko preukazoval.

Texaským pohraničníkom vo štvrtok povedal, že pohraničná bariéra, či už murovaná alebo oceľová, zadrží 90 až 95 percent nezákonne prúdiacich migrantov. "Je jedno, ako tomu hovoríme, ale bude to," vyhlásil o spevnení hraníc. "Buď vyhráme a urobíme kompromis, ktorý je víťazstvom pre všetkých, alebo vyhlásim stav núdze," citovali prezidenta americké médiá. O podobe kompromisu sa Trump nezmienil.

Na twitteri tiež oznámil, že kvôli rozpočtovej kríze ruší cestu na medzinárodné ekonomické fórum do švajčiarskeho Davosu, kam mal odcestovať 21. januára. Spor s demokratmi viedol k zablokovaniu financií pre štvrtinu amerických vládnych úradov, ktoré trvá už takmer tri týždne. Vo Washingtone sa vo štvrtok na cestu od odborovej centrály AFL-CIO k Bielemu domu vydalo niekoľko stoviek štátnych zamestnancov, ktorí hlasným skandovaním dávali najavo nespokojnosť sa zablokovanie vládnych financií. Rovnako ako ďalších 800 000 ľudí prídu v piatok v dôsledku sporu Trumpa s Kongresom o výplatu. Republikánsky prezident vo štvrtok na twitteri zo vzniknutej krízy obvinil demokratov. "Opozičníci a demokrati sú si vedomí, že musíme mať silnú hraničnú ostrahu, ale nechcú priznať Trumpovi ďalšie z množstva víťazstiev," napísal.