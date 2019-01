Dlhoočakávaný projekt sa stane realitou: Dúbravku s Lamačom spojí cyklomost

Milovníci športu sa môžu tešiť! Cyklisti i chodci to po 4 rokoch zložitých rokovaní budú mať konečne o niečo jednoduchšie. Z Dúbravky do Lamača sa dostanú ponad železnicu. Mestské časti vybudujú cyklomost, v rámci ktorého prispejú aj k zefektívneniu problematického prechodu popod diaľnicu D2.

Dlhoočakávaný projekt cyklomosta medzi Dúbravkou a Lamačom by mal byť dokončený asi o dva roky. Ide o dominantu cyklotrasy, vďaka ktorej sa vytvorí prepojenie so Záhorím a s cyklochodníkmi v malokarpatskej oblasti. Roky zanedbávané miesto, ktoré donedávna slúžilo iba bezdomovcom, si tak budú môcť okrem cyklistov vychutnávať aj mamičky s kočíkmi a chodci.

„Ide o to, aby sa dalo bezpečne prejsť do Lamača, Malých Karpát či Devínskej Novej Vsi a zároveň pokračovať až do Rakúska,“ povedala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman s tým, že výstavbu cyklotrasy bude financovať práve BSK. Ide o sumu 600-tisíc €. Zároveň dodala, že sa tak vyrieši aj problematický prechod ponad železničnú trať aj popod diaľnicu D2.

Okrem cyklistov a chodcov by mohlo cez novú lávku prejsť v prípade potreby aj jedno hasičské auto alebo sanitka. Zároveň musí byť bezpečná pre chodcov a cyklistov. „Podstatné sú zábradlia, ktoré nad železnicou musia chrániť pred úrazom elektrickým prúdom, a výstuhy,“ dodal architekt projektu Milan Beláček, ktorý pred rokmi vytvoril aj Cyklomost slobody vedúci ponad rieku Moravu. Okrem samotného cyklomosta bude pre obyvateľov k dispozícii aj pridaná hodnota v podobe bufetu či požičovne bicyklov.