Ostrá starostka Fekišoviec prehovorila: Podozrenie zo spiknutia! A potom ukázala telefón

Takýto úspech nikto nečakal. Zvyčajne nudné rokovanie obecného zastupiteľstva sa vďaka svojráznej starostke stalo v priebehu pár hodín obrovským hitom.

Malej obci Fekišovce (okr. Sobrance) neďaleko Zemplínskej šíravy k veľkej sláve dopomohlo ustanovujúce zasadnutie, na ktorom staronová hlava obce Miloslava Fedorová (Smer) autoritatívne poučuje poslancov a často si vysvetľuje zákonné postupy po svojom. Nový Čas sa bol v doteraz neznámej dedinke pozrieť, no starostka z rýchlo nadobudnutej slávy rozhodne nie je nadšená. Tvrdí, že ide o cielenú diskreditáciu jej osoby. Od medializácie videa zároveň dostáva výsmešné aj výhražné správy či maily dokonca aj zo zahraničia.

„Posielajú mi správy: Skap, ty k**va, Si hanbou a na smiech celému Slovensku alebo že som Gadžovka po***aná,“ ukazuje Fedorová svoj telefón. S odstupom času priznáva, že jej reakcie boli neprimerané, no vyprovokovať ju mala istá osoba i kameraman, ktorý vraj prišiel bez ohlásenia. „Po hymne a úvode som sa spamätala, že som to prehnala. Pomyslela som si však, že generál z vojny neuteká a kapitán z potápajúcej sa lode neodchádza. Hrala som vabank do konca,“ uviedla Fedorová. Podľa jej slov ju chcel niekto cielene vyprovokovať.

Fedorová tvrdí, že do volieb nemali medzi poslancami žiadne ostré nezhody. „Boli sme dvaja kandidáti na starostu a ľudia si ma zvolili. Ozaj ľutujem, že som neprehrala... Chcú ma dotlačiť, aby som sa vzdala mandátu a praskli mi nervy. Vedia, že mám taliansky temperament, a presne vedeli, kde na mňa zatlačiť a ako ma zdiskreditovať,“ dodala. Paradoxne sama hovorí, že s obyvateľmi najradšej komunikuje v uvoľnenej atmosfére. „Najradšej mám, keď ma volajú Milka. Ja si na to nepotrpím, aby ma oslovovali starostka. Slúžim tu ľuďom, beriem to ako poslanie,“ dušuje sa Fedorová.

Ako reakciu na video chcela vo štvrtok zvolať neformálne stretnutie s piatimi poslancami, no pre pracovnú vyťaženosť nemohli potvrdiť účasť. „Nemám problém s nimi komunikovať ani sa na nich nehnevám. Celé zastupiteľstvo vystrelilo, ako vystrelilo, je mi to fakt ľúto. Aj tých ľudí v obci, ja by som za nich dala život!“ prízvukuje.

Za pol dňa videlo video zo schôdze takmer milión Slovákov. Starostka Fedorová na ňom diriguje rokovanie obecného zastupiteľstva aj tým, že poslancov núti spievať hymnu a karhá ich ako malých školákov. „Nech sa páči, povstaňte, spievame,“ povedala. Zarazilo to aj prítomných poslancov, ktorí na seba prekvapene pozerali, no po chvíľke spustili známe verše.