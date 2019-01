Talian žijúci na Slovensku sa druhý raz narodil: Ľad z kamióna prerazil okno a prizabil vodiča

Ohrozil ho na živote! Krušné chvíle v stredu doobeda zažil Talian (54), roky žijúci na Slovensku. Na ceste medzi Šamorínom a Dunajskou Lužnou na predné sklo jeho Octavie spadol kus zmrznutého snehu z protiidúceho kamióna.

Črepiny z rozbitého čelného skla Talianovi spôsobili vážne poranenia tváre. Kamionista si incident zrejme nevšimol a pokračoval v jazde. Talian skončil s vážnymi poraneniami tváre na klinike ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie a v súčasnosti podstupuje potrebné vyšetrenia. Prípad rieši polícia.

„Ľad rozbil čelné sklo a 54-ročnému vodičovi spôsobil zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz a hospitalizáciu v jednej z bratislavských nemocníc,“ uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková, podľa ktorej nedodržanie ustanovení o osobitostiach premávky v zimnom období môže ohroziť život a zdravie ostatných účastníkov cestnej premávky. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví, zatiaľ nikto obvinený nebol.

Stav zraneného vodiča osobného auta potvrdila aj hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Eva Kliská: „Pacient je stabilizovaný.“ Podľa našich zistení mal Talian v aute inštalovanú kameru, ktorá by mohla vyšetrovanie nehody uľahčiť. Kamionista zrejme zanedbal prípravu na bezpečnú jazdu a neodstránil všetok ľad a sneh zo strechy návesu.

Podľa dopravného analytika Jána Bazovského majú osobné autá kontrolu jednoduchšiu, pretože strechu vozidla vidia. „Pri kamiónoch je to problém, lebo majú plachtu a pokiaľ to auto stojí a napadá na ňu sneh alebo dážď, plachta sa prehne, lebo je elastická. Keď mrzne, vytvorí sa hrubšia vrstva ľadu a tá sa počas jazdy začne uvoľňovať, keďže kamión nejazdí po ideál­nej rovnej ploche.

Pri zákrute alebo nerovnosti potom odletí ľad zo strechy,“ vysvetlil Bazovský. Problém je podľa neho aj v tom, že vodič kamióna nemá šancu presvedčiť sa, že na súprave nemá ľad. „Nevidí to a neexistuje zariadenie, napríklad plošina, kde by sa mohol pozrieť, v akom stave má strechu.“

Keďže kamionista nezastavil, zaujímalo nás, či mohol vidieť, čo spôsobil.„Väčšina vodičov sleduje smer cesty a nepozerajú sa sústavne do spätného zrkadla, takže bolo by veľmi nepravdepodobné, že by si to všimol. To však na veci nič nemení a spôsobil ublíženie na zdraví,“ vysvetlil Ján Bazovský.