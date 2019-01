Smrť Michala Pauloviča († 37) najviac zasiahla jeho babičku, o ktorú sa staral: Jej slová trhajú srdce

Prežívajú najhoršie chvíle v živote. Michal Pablo Paulovič († 37), legenda slovenského skejtbordingu a snoubordingu zahynul v stredu vo Vrátnej po tom, ako ho zasypala ťažká lavína.

Kamaráti sa skúseného športovca snažili na mieste okamžite oživovať, žiaľ, pomoci mu už nebolo. Po mladíkovi zostala užialená rodina a najmä babka Jolana (84), s ktorou žil. V osudné ráno jej dal bozk na čelo a odišiel. Vtedy netušila, že naveky... Utrápená Jolana (84) prežíva najhoršie okamihy. Po tom, čo pred 20 rokmi náhle pochovala svojho muža a pred dvoma rokmi milovaného syna Stanka, jej teraz osud vzal vnuka Michala († 37).

Úspešný snoubordista zomrel nečakane po tom, ako ho pred očami kamarátov zasypala lavína pod Veľkým Kriváňom v žľabe vo Vrátnej (okr. Žilina). Partia jazdcov snoubordistov z Tatier začala okamžite Michala vyhrabávať a resuscitovať do príchodu záchranárov, žiaľ, masa ťažkého snehu mu nedala šancu na prežitie.

Pokoj nájde vedľa dedka

Starká Jolana z Belej (okr. Martin) trpí smútkom, ktorý sa nedá vydržať. Krutá lavína jej zabila vnuka, ktorý okrem snoubordu žil len pre ňu. „Stále sa pozerám na dvere a čakám, že Miško príde. Že sa dvere otvoria a on povie: Starká, poď, ideme sa najesť,“ plače starenka. Úspešný športovec mal babku tak rád, že sa rozhodol robiť jej po smrti syna spoločnosť. Býval u nej v Belej posledné dva roky, rúbal jej drevo na kúrenie v peci, odhrabával sneh, nakupoval, varil.

„Varili sme spolu halušky, mal ich veľmi rád. Vždy mi dal pusu, objal ma. Takého citlivého chlapca nestretnete, takíto sa už nerodia,“ pokračuje. V osudné stredajšie ráno sa Michal rozhodol ísť s kamarátmi, snoubordovými jazdcami do Vrátnej, čo babku prekvapilo. „Nechodieval do Vrátnej, radšej išiel na Martinky alebo do Jasnej, do Tatier. Ja som mu tie hory vyčítala, lebo tam bol stále a bála som sa oňho. No už som si potom privykla, lebo pre hory žil,“ smutne hovorí starenka.

Čo sa pod Veľkým Kriváňom stalo, ani presná príčina smrti Michala nie sú známe. Počas freeridu sa uvoľnila lavína, ktorá mohla vážiť až päťsto kíl a spadla na Michala. „Počul som, že bol úplne polámaný, je to strašné,“ povedal kamarát Roman. Jolana bude mať už navždy pred očami posledné momenty s Michalom. „Odchádzal ráno z domu, pobozkal ma a povedal: Starká, už idem, prídem. Ale už neprišiel, už nikdy nepríde,“ utiera si slzy starenka, ktorá svojho milovaného vnuka pochová vedľa svojho muža na cintoríne v Belej.

Vrátna je teraz nebezpečná