Kristián vyhral lístky na Ples v opere pre svoju lásku: Príbeh ako vystrihnutý z filmu Notting Hill!

Už zajtra odštartuje 19. ročník Plesu v opere, ktorý oficiálne otvorí plesovú sezónu na Slovensku. Na tejto prestížnej udalosti sa vďaka výhre v súťaži Nového Času zúčastnia aj manželia Kristián (36) a Lucia (35) Bartošovci.

Ako vysvitlo, príbeh lásky šťastného výhercu a jeho nežnej polovičky je slovenskou verziou známej romantickej komédie Notting Hill! Na zajtrajšom honosnom Plese v opere si prvýkrát zatancujú aj manželia Kristián a Lucia Bartošovci. Tento exkluzívny nezabudnuteľný zážitok si vychutnajú vďaka Novému Času, ktorý im na túto udalosť roka venuje dva lístky a kompletne sa postará o šaty pre dámu aj profesionálnu úpravu mejkapu a vlasov.

„Manželka asi odpadne, keď jej to poviem, o ničom netuší. Ja asi z toho dostanem búšenie srdca, veľmi pekne ďakujeme!“ potešil sa výherca Kristián, ktorý tak manželke pripravil obrovské prekvapenie. Ich príbeh lásky pritom pripomína známy filmový trhák v hlavnej úlohe s Juliou Roberts a Hughom Grantom.

„Prvýkrát som ju uvidel v roku 2011 a bola to láska na prvý pohľad. Potom sme sa stretávali raz ročne, asi trikrát za sebou. My sme presne ako z filmu Notting Hill, kde sa Julia Roberts zamilovala do šarmantného herca Hugha Granta. Aj oni sa najprv niekoľko rokov stretávali náhodne a až potom sa dali dokopy,“ opísal svoj ľúbostný príbeh Kristián, ktorý mal šťastný koniec.

Svoju princeznú nakoniec získal, vzal si ju za ženu a spoločne už vychovávajú synčeka aj dcérku. „Tešíme sa o to viac, že už veľmi dlho sme spolu neboli na žiadnej tancovačke a chýba nám to,“ dodal šťastný výherca.