Manželka Deáka má čakať ich prvé bábätko: Herec prezradil, či chce chlapca alebo dievčatko!

Prvý potomok v rodine?! Braňo Deák (36) patrí medzi najväčšie hviezdy markizáckeho seriálu Oteckovia. Práve vďaka nemu sa herec teší veľkej popularite a na prácu sa rozhodne sťažovať nemôže.

A nedarí sa mu len v pracovnej oblasti! Podľa informácií Nového Času by sa totiž urastený fešák mal stať onedlho otcom. Jeho milovaná manželka Ladislava by mala byť tehotná a dvojica sa na príchod ich dieťatka už teraz veľmi teší. Čo o radostnej novinke prezradil samotný herec?! Deák je známy tým, že si svoje súkromie úzkostlivo stráži. Inak to nebolo ani v minulosti, keď vyplávala na povrch v roku 2015 jeho tajná svadba so sympatickou Ladislavou.

Dvojica spolu randila šesť rokov a svoje áno si povedali v najväčšej tichosti v susednom Česku. A hoci sa doteraz venovali sebe, radi cestovali a boli obaja pracovne vyťažení, to všetko sa zmení. Hercova manželka by mala nosiť pod srdcom bábätko. „Je tehotná. Braňo dokonca odmietol nejaké pracovné ponuky, pretože jej chce byť nablízku a starať sa o ňu. Majú krásny vzťah a užívajú si jeden druhého. Veľmi sa z toho tešia, veď to bude ich prvé dieťatko,“ prezradil zdroj Nového Času blízky dvojici.

Tajnostkár

A hoci herec o svojom živote hovorí len málo, už predčasom otvorene priznal, aké pohlavie bábätka by privítal. „Ja by som chcel dcéru. Keby som si mohol vybrať, tak určite dcéru. Celý život mám lepší vzťah so ženami ako s mužmi, tak inklinujem k tým ženám. Tak určite by som chcel vychovávať dcéru,“ povedal s úsmevom Deák. A mal aj jasno, koľko detí by malo utekať „po ich dvore“: „Minimálne dve, ale keď bude jedno, tak budeme veľmi šťastní, samozrejme.“

Nový Čas kontaktoval herca s otázkou, či mu môžeme skutočne gratulovať k očakávanému prírastku do rodinky. „Odkiaľ máte takúto informáciu?“ opýtal sa najprv herec. „Viete čo, nebudem sa teraz k tomu vyjadrovať. Dobre?“ uzavrel a slušne sa rozlúčil. Vyzerá to tak, že je to ešte čerstvé a dvojica si svoje sladké tajomstvo chce nechať ešte pre seba.