Danka Barteková nafotila akčné fotky: Sexi ako Angelina!

Úspešná strelkyňa a bronzová medailistka z Londýna 2012 Danka Barteková (34) nafotila pred pár dňami akčné fotky pre januárové číslo pánskeho časopisu Break.

Vystupuje v nich ako filmová postava Lara Croft, ktorú stvárnila oscarová herečka Angelina Jolie (43)! „Fotenie bolo skvelé, hoci trvalo niekoľko hodín a bolo aj chladno.Nikdy na to nezabudnem,“ povedala pre Nový Čas Barteková, ktorá dokonale napodobnila Angelinu Jolie.

„Nikdy ma s ňou doposiaľ neporovnávali, to by bolo aj odvážne. Ale dostala som pozitívne ohlasy. Páčilo sa mi, že som sa mohla na chvíľu stať akčnou hrdinkou Larou Croft a vcítiť sa do roly. Tento film som videla a Angelina patrí medzi moje obľúbené herečky,“ doplnila Barteková.