Slovenskému futbalistovi Jánovi Ďuricovi došla trpezlivosť: Dlžoba pol milióna eur!

Už mu došla trpezlivosť! Stopér pražskej Dukly Ján Ďurica (37) sa rozhodol pre radikálne riešenie.

Dlh 400 000 eur od tureckého Trabzonsporu, v ktorom hrával posledné dve sezóny, vymáha prostredníctvom Medzinárodnej futbalovej asociácie(FIFA). Podľa bývalého slovenského reprezentantasa vec ťahá pomaly už rok a stále nie je uzavretá.

„Sú to peniaze, ktoré som mal v zmluve. V Turecku som si ich odmakal. Nejde o malú sumu. Viackrát sme sa s mojím agentom pýtali druhej strany, kedy ich vyplatia. Vždy nás odbili, že o mesiac, dva. Prázdnymi slovami nám len zalepili oči. Tak sme posunuli celý problém na vrcholný futbalový orgán. Bol by som najradšej, keby sa to už skončilo. Dúfam, že do konca tejto sezóny sa tak stane,“ povedal Ďurica Novému Času.

Ako potvrdil, s Trab­zonsporom, v ktorom okrem neho hralo vtedy ešte slovenské trio Tomáš Hubočan, Juraj Kucka, Matúš Bero, sa vlani lúčil štandardným spôsobom. „Pri odchode mi sľúbili, že peniaze vyplatia. Keby aspoň navrhli splátkový kalendár, tak by sa to dalo vyriešiť. Ale nič také. V Turecku sa stalo, že nám niekedy dva či tri mesiace meškali výplaty. Ale vždy nám ich doplatili. Keď som odchádzal predtým z Lokomotivu Moskva, Rusi sa zachovali korektne. Týždeň pred odchodom mi poslali všetky peniaze. Aj bonusy. Boli féroví. Tu to tak nedopadlo.“

Ďuricu mrzí, že vedenie momentálne druhého tímu tureckej ligy nedodržalo slovo. Nie je to však prvý prípad, čo mal Trabzonspor podobné problémy. „Je dobré, že hráči sú chránení zo strany FIFA a UEFA. Ak by to tak nebolo, potom by sme naše peniaze v živote už nevideli. Takto je šanca, že ich dostaneme,“ tvrdí rodák z Dunajskej Stredy.

V strede týždňa nabehol v Dukle Praha do svojej x-tej zimnej prípravy. Neskôr ako ostatní spoluhráči. „Po Silvestri nás s dcérkou prepadli 40-stupňové horúčky, takže som ihrisko vymenil za posteľ. Januárové tréningy pre mňa už nie sú také, ako keď som mal 20 či 25 rokov. Musím si dať pozor, aby som sa nezranil. A naberať formu postupne. Hoci sme v tabuľke poslední, zatiaľ som v Dukle spokojný. Ešte viac budem, keď sa zachránime v lige a dostanem šancu absolvovať posledný rôčik mojej kariéry,“ želá si Ďurica.

Turci dlhovali aj Trenčínu za Bera

O nespoľahlivosti platobnej disciplíny Trabzonsporu sa presvedčilo aj vedenie slovenského klubu AS Trenčín. Mužstvo od Čierneho mora nedodržalo splátkový kalendár za prestup Matúša Bera, ktorého získalo v auguste 2016 za 2,5 milióna eur a Trenčínu nevyplatilo 250 000 eur. Medzinárodná futbalová asociácia (FIFA) ho za to potrestala zákazom letných transferov. Trabzonspor nakoniec štvrť milióna do Trenčína poslal.