Vlhová medzi Slovákmi rozpútala mániu! Fanúšik o Rakúšanoch po Petrinom víťazstve: Takú "šalenotu" tu ešte nezažili

Slovenskí fanúšikovia jasajú a povzbudzovanie Petry Vlhovej sa zmenilo na hotové šialenstvo. O sile slovenských fanúšikov sa presviedčajú ľudia po celom svete.

Petra Vlhová podáva fantastické výkony a slovenskí fanúšikovia to vedia parádne oceniť. Keď v rakúskom Flachau dokázala nemožné a na stupienok víťazov sa postavila napriek silnému zápalu priedušiek, Slovákom už viac nebolo treba, aby jej podporovanie prepuklo v totálnu mániu.

Do redakcie sa nám ozval oddaný fanúšik Petry Vlhovej, ktorý jej fandí aj za hranicami. Hoci pochádza zo Slovenska, chodí do Rakúska pracovať ako opatrovateľ. "Rodina, do ktorej chodím opatrovať, zažila, čo je to, keď Slovák oslavuje," prezradil Jano.

V jeho izbe dokonca na počesť Vlhovej vznikla osobitná nástenka s jej fotografiami, ktorá zdobí jeho dvere. Jano ukázal, že keď Slováci povzbudzujú, vie o tom celý svet. "Šéfka povedala, že takú šalenotu ešte nezažila," smeje sa Slovák.