Vražda Kuciaka a jeho snúbenice: Lučanský oznámil novinku ohľadom vyšetrovacieho tímu

Vyšetrovací tím vraždy novinára Jána Kuciaka sa rozčlenil. Informoval o tom policajný prezident Milan Lučanský s tým, že jedna časť tímu sa bude zaoberať výlučne vraždou novinára a ďalšia skupina sa bude venovať ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti, o ktorej Kuciak písal.

"Bola daná úloha, že vyšetrovatelia budú dokumentovať a vyšetrovať objednávateľov a vykonávateľom vraždy," uviedol policajný šéf hlavnú úlohu tímu, ktorý má na starosti vyšetrovanie vraždy Kuciaka. Ďalší vyšetrovatelia sa podľa neho venujú ekonomickej a korupčnej činnosti. "Tá je rozpracovaná aj v rámci iných súčastí a dozorovaná inými prokurátormi v rámci Úradu špeciálnej prokuratúry," podotkol Lučanský.

Prezídium Policajného zboru neposkytlo pre TASR bližšie detaily k rozčleneniu vyšetrovacieho tímu. "Všetko, čo bolo možné povedať, poskytol policajný prezident na stredajšej (9.1.) tlačovej besede," uviedlo. Policajný prezident však v diskusnej relácii TV Pravda priblížil, že rozčlenením tímu chcú eliminovať únik informácií. Vyšetrovací tím je podľa jeho slov okresaný a jednotlivé kompetencie rozdelené. "Veci, na ktorých pracoval Kuciak, pôjdu do pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá trestnou činnosťou, o ktorej novinár písal. Časť tímu, ktorá sa zaoberala vraždou, bude úzko špecializovaná skupina a úzky okruh ľudí, od ktorých očakávam, že nebude únik informácií," spresnil Lučanský. Únik informácií podľa neho ovplyvňuje kvalitu a rýchlosť vyšetrovania, ale aj to, či sa prípad vyšetrí, alebo nie. "Verím tomu, že príde čas, keď sa dozvieme aj to, odkiaľ ten únik bol alebo momentálne je," podotkol.

Investigatívneho novinára a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy hrozí štyrom obvineným až doživotný trest odňatia slobody.