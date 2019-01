Cestujúci mali smolu: Opitý rušňovodič zabudol zastaviť na stanici

Rušňovodič v Nemecku nastúpil do práce pod vplyvom alkoholu a zabudol zastaviť na jednej zo staníc.

Zhodou okolností sa vo vlaku viezli i príslušníci Spolkovej polície. "Podrobnosti tohto incidentu sa momentálne dôkladne preverujú," informovala železničná spoločnosť Deutsche Bahn (DB), z ktorej vyhlásenia citovala vo štvrtok agentúra DPA.

Udalosť sa stala v utorok neskoro večer vo vysokorýchlostnom vlaku ICE smerujúcom z Hamburgu do Lipska. Po tom, ako vlak prešiel bez zastavenia cez mesto Wittenberg, upovedomil vlakvedúci o tom, čo sa stalo, skupinu pasažierov, ktorými boli policajti. Vlak potom zastavil v meste Bitterfeld, kde rušňovodiča vymenili. Do cieľa nakoniec došiel so 65-minútovým meškaním. Cestujúci, ktorí chceli vystúpiť vo Wittenbergu, museli využiť regionálnu hromadnú dopravu.

Policajný hovorca uviedol, že podľa dychovej skúšky mal strojvodca v krvi 2,49 promile alkoholu. Deutsche Bahn má ohľadom požívania alkoholu v pracovnej dobe veľmi prísne pravidlá. Spoločnosť sa k podrobnostiam tohto prípadu nevyjadrila, vydala však vyhlásenie, v ktorom sa cestujúcim ospravedlnila.