New York Times vybral 52 miest, ktoré sa oplatí navštíviť: Vysoké Tatry v TOP 20, predbehli aj exotiku!

Americký denník The New York Times zverejnil 52 miest, ktoré v roku 2019 stoja za návštevu.

Rebríček miest zostavený redaktormi prestížnych novín predstavil krajiny alebo miesta, ktoré sú tou najlepšou voľbou pre každého milovníka cestovania. Hoci na prvých miestach figurujú Portoriko, indický archeologický komplex Hampi, kalifornská Santa Barbara či Panama, do výberu, a to rovno do TOP 20, sa dostala aj pýcha Slovenska - Vysoké Tatry!

"Kým sa väčšina návštevníkov sústredí na hlavné mesto Slovenska, Bratislavu, sú to Vysoké Tatry, ktoré možno považovať za doposiaľ nepovšimnutú destináciu na lyžovanie a vonkajšie aktivity. Nie je to len o zimných športoch, sú tu skvelé možnosti na horolezectvo či horskú cyklistiku. Mimo tatranského regiónu ponúka množstvo farebného street artu, kaviarní, reštaurácií a s univerzitami spojeného nočného života mesto Košice," píšu v americkom denníku. Slovenská dominanta sa pritom vyšplhala vyššie ako New York, Marseille, Los Angeles, Dakar, Hongkong, Lyon, Dauha, Perth, Gambia, Tunis, Sardínia, Falklandské ostrovy či Tahiti.

PRVÝCH 20 MIEST V REBRÍČKU:

1. Portoriko (USA)

2. Hampi (India)

3. Santa Barbara (USA)

4. Panama (Panama)

5. Mníchov (Nemecko)

6. Eilat (Izrael)

7. Ostrovy Setouchi (Japonsko)

8. Aalborg (Dánsko)

9. Súostrovie Azory (Portugalsko)

10. Ľadové jaskyne v Ontáriu (Kanada)

11. Zadar (Chorvátsko)

12. Williamsburg (USA)

13. Las Vegas (USA)

14. Salvador (Brazília)

15. Danang (Vietnam)

16. Costalegre (Mexiko)

17. Turistická atrakcia Paparoa Track (Nový Zéland)

18. Apúlska oblasť (Taliansko)

19. Vysoké Tatry (Slovensko)

20. Calgary (Kanada)