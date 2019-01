Úradujúci slovenský šampión stráca ďalšiu oporu: Kapitán Spartaka v Trnave končí

Doterajší kapitán futbalistov slovenského klubu FC Spartak Trnava Boris Godál (31) bude v kariére pokračovať na Cypre.

Hrať bude za momentálne druhé mužstvo tamojšej najvyššej súťaže 2018/2019 AEL Limassol. Transfer 31-ročného stopéra už potvrdili oficiálne stránky oboch spomenutých klubov. Godál je po Marekovi Bakošovi, Erikovi Jirkovi, Lukášovi Greššákovi, Martinovi Tóthovi, Alim Ghorbanim, Andrejovi Kadlecovi a Matejovi Oravcovi ôsmym hráčom z jesenného kádra, ktorý na jar nebude pokračovať v tíme slovenského majstra FC Spartak Trnava.

"Manažér mi predostrel ponuku a všetko sa upieklo celkom rýchlo. Klub prejavil o mňa záujem a najmä tréner. Pre hráča je vždy dôležité, keď si ho vyberie tréner. Prebrali sme si pre a proti, nakoniec som sa rozhodol podpísať zmluvu. Myslím si, že ide o posun v mojej kariére. Úroveň ligy je dobrá, cyperské mužstvá hrávajú v európskych súťažiach. Potreboval som zmenu. Na Slovensku som z pohľadu tímu i seba dosiahol vrchol. Chcem svoje výkony preniesť do ďalšieho pôsobiska a pomôcť mu na ceste za úspechom, ktorý ho čaká v budúcnosti," vyhlásil Godál pre web Spartaka Trnava.

Godál pôsobil v Trnave od začiatku ročníka 2015/2016, keď prišiel z poľského Zaglebia Lubin. V slovenskej ligovej súťaži odohral za "andelov" 88 zápasov, strelil v nich 11 gólov. "Škoda, že v tých ligových dueloch som nedosiahol na magickú stovku, bolo by to pekné číslo. Na druhej strane, 88 zápasov s 11 gólmi je fajn vizitka. Užil som si každý jeden za Spartak. Najmä minulá sezóna bola prelomová, navždy sa mi vryje do pamäti. Posledný polrok bol najkrajším futbalovým polrokom v mojej kariére," dodal Godál, ktorý celkovo za Spartak súťažne nastúpil 118-krát a zaznamenal dovedna 14 presných zásahov.