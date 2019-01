Suseda našla matku dvoch detí s odseknutou hlavou: Desivé odhalenie

Šokujúce zverstvo! Žena našla mŕtvu susedu, na ten desivý pohľad do smrti nezabudne.

Brutálna vražda otriasla celým Írskom! Obeťou je Poľka Elizabeth ­Piotrowska († 57), matka dvoch detí, ktorá prišla o život až príliš krutým spôsobom.informuje britský denník The Sun.

"Počula som tú ženu kričať. Jej syn prišiel k nám a povedal, že jeho matka našla zavraždenú ženu," popísala celú situáciu svedkyňa, ktorá býva blízko domu hrôzy. Telo ženy našli oddelené od hlavy, neďaleko mŕtvoly bola pohodená sekera. Kto úbohú Elizabeth zabil? Z podozrenia polície mrazí. Privolaní muži zákona totiž krátko po incidente zatkli jej 32-ročného syna Tomasza.

Susedia tvrdia, že s matkou mali často nezhody, no nikomu by ani napadlo, že by sa to mohlo skončiť takto tragicky.