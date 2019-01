Kližan už pozná žreb Australian Open: Najskôr Francúz, potom zrejme svetová jednotka

Slovenského tenistu Martina Kližana (29) čaká súboj s Francúzom Jo-Wilfriedom Tsongom v 1. kole hlavnej súťaže dvojhry mužov na grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne (14. - 27. januára).

Stanovil to štvrtkový žreb. Z trojkolovej kvalifikácie sa do hlavnej súťaže neprebojoval ani jeden z tria slovenských zástupcov. Andrej Martin, Lukáš Lacko, Filip Horanský skončili už v 1. kole kvalifikácie.

V prípade postupu do 2. kola čaká na Kližana víťaz duelu medzi najvyššie nasadeným Srbom Novakom Djokovičom a kvalifikantom. Kližan má s Tsongom priaznivú bilanciu 1:0. V roku 2012 ho zdolal v štyroch setoch na US Open a vo Flushing Meadows postúpil až do osemfinále, čo je jeho doterajšie maximum na podujatiach veľkej štvorky.

Dvadsaťdeväťročnému Kližanovi patrí aktuálne 40. priečka v rebríčku ATP. Jeho súper Tsonga je po vynútenej zdravotnej prestávke až na 177. priečke. V 1. kole tohtoročného Australian Open ich čaká druhý vzájomný duel. Premiérovo na seba narazili pred siedmimi rokmi na US Open, v 2. kole uspel slovenský tenista po výsledku 6:4, 1:6, 6:1, 6:3.

Zverenec Dominika Hrbatého Kližan sa na Australian Open dostal najďalej v roku 2014, keď sa jeho púť skončila v 3. kole. V prípade postupu do 2. kola ho pravdepodobne čaká duel so svetovou a nasadenou jednotkou Srbom Novakom Djokovičom, ktorého v úvodnom kole preverí úspešný kvalifikant.

Dvojhra mužov - 1. kolo - žreb súpera Slováka:

Martin Kližan (SR) - Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) / bilancia: 1:0.

Rybáriková proti Kvitovej

Dominika Cibulková ako nasadená dvadsaťšestka sa na úvod stretne s Číňankou Šuaj Čang. Magdaléna Rybáriková si zmeria sily s nasadenou osmičkou a dvojnásobnou wimbledonskou šampiónkou Češkou Petrou Kvitovou. Anna Karolína Schmiedlová si skríži rakety s turnajovou dvanástkou Belgičankou Elise Mertensovou. Viktóriu Kužmovú preverí Ukrajinka Kateryna Kozlovová.