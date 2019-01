Vládne sily opäť bojujú s teroristami: Desaťtisíce ľudí utiekli zo svojich domovov

Desaťtisíce ľudí utiekli zo svojich domovov na severovýchode Nigérie v dôsledku obnovenia bojov medzi vládnymi silami a príslušníkmi islamistickej teroristickej organizácie Boko Haram.

Vyhlásil to v stredu Edward Kallon, koordinátor OSN pre humanitárnu pomoc v Nigérii, ktorého citovala tlačová agentúra DPA. Nová vlna násilia vypukla na Druhý sviatok vianočný v meste Baga pri Čadskom jazere. Do zväčša preplnených táborov pre tzv. vnútorných vysídlencov v meste Maiduguri v nigérijskom štáte Borno prišlo odvtedy viac než 30.000 ľudí. Zatiaľ neznámy počet obyvateľov našiel medzitým útočisko v meste Monguno.

"Dôsledky najnovších bojov pre nevinné civilné obyvateľstvo sú zničujúce a spôsobujú humanitárnu tragédiu," vyjadril sa Kallon. "Desaťtisíce ľudí potrebujú humanitárnu pomoc, predovšetkým prístrešie, jedlo, vodu a možnosť umyť sa," dodal koordinátor OSN. Militanti z Boko Haram začali svoje krvavé povstanie v roku 2009 práve na severovýchode Nigérie, neskôr ho však rozšírili aj do susedného Kamerunu, Čadu a Nigeru, čo vyvolalo celoregionálnu vojenskú odozvu. V roku 2015 sa títo extrémisti rozdelili do dvoch odnoží, z ktorých jedna je spriaznená s teroristickou organizáciou Islamský štát (IS).

Len v samotnej Nigérii prišlo v dôsledku aktivít Boko Haram za posledných deväť rokov o život vyše 27.000 ľudí a približne 1,8 milióna obyvateľov bolo násilím donútených opustiť svoje domovy. Nigérijský prezident Muhammadu Buhari, ktorý sa má vo februári uchádzať o znovuzvolenie, vyvolal už dávnejšie kritiku vyhlásením, že Boko Haram sa podarilo "technicky poraziť".