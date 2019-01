Oliver kúpil synom videohru z druhej ruky: Šokujúci nález v obale s CD-čkom!

Otec kúpil synom videohru, v ktorej našiel nechutný nález.

30-ročný Oliver Edwards sa rozhodol zobrať svojich troch synov do obchodu s videohrami z druhej ruky. Na Vianoce totiž dostali poukážku, za ktorú si mohli nejakú vybrať. Keď sa otec išiel pozrieť na manuál a otvoril hru NBA 2K17, zostal bez slov. V obale našiel okrem CD-čka malé vrecúško s bielym práškom. Okamžite o tom informoval políciu, ktorá začala vyšetrovanie.

"Bol som zúfalý. Najskôr som si myslel, že je to vrecko, aké sa dáva do nových topánok," cituje jeho slová portál LADbible. Nevedel, čo má povedať svojim synom, ktorí sa na vrecko začali vypytovať. "Manželka bola poriadne nahnevaná," prezradil.

Olivera ale najviac nahneval spôsob, akým chcel muž, ktorý im hru predal, riešiť. Po zatelefonovaní sa zasmial a povedal, aby si prišiel zobrať hru bez drog. Následne všetko zdokumentoval a poslal email so sťažnosťou vedeniu spoločnosti. To mu odpísalo, že sa s tým nedá nič robiť a ponúkli mu poukážku v hodnote 10 dolárov. Prisľúbili však, že budú prísne kontrolovať všetky hry, ktoré sa do ich predajne dostanú. Situácia pravdepodobne vznikla počas predvianočného frmolu, keď nebolo čas otvárať a prezerať všetky obaly s videohrami.