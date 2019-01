Slovenská lyžiarka Petra Vlhová podáva fantastické výkony: Tajomstvo jej prelomovej sezóny odhalené

Definitívny vstup medzi lyžiarsku smotánku! Petra Vlhová (23) vybojovala vo Flachau po piatich druhých miestach prvý triumf v špeciálnom slalome v tejto sezóne.

Po víťazstve v paralelnom aj obrovskom slalome je to jej tretie prvenstvo v prebiehajúcom ročníku a potvrdila ním svoj prienik do absolútnej špičky. Víťazstvo nad svojou životnou rivalkou - Američankou Mikaelou Shiffrinovou (23), však oslavovala asketicky - pod paplónom v hotelovej izbe!

Naposledy sa Vlhová radovala zo slalomového víťazstva takmer pred rokom - 28. januára 2018 v Lenzerheide. Vtedy však Shiffrinová vypadla. Teraz ju pred početným fanklubom Slovákov v hľadisku zdolala vďaka excelentnému výsledku v 2. kole a prekonala tak aj dôležitú psychologickú hranicu pred zvyškom sezóny!

„Ešte v pondelok sme uvažovali, že Peťa na slalom pre chorobu ani nenastúpi. Ale ráno vstala a povedala: ‚Jasné, štartujem! A dnes Shiffrinovú dám.‘ A dala,“ vravel v cieli rovnako zachrípnutý otec Igor Vlha. Podľa neho prelom prichádza vekom: „Ako keby si vyčistila hlavu. Trénuje stále rovnako, porcie sú ako predtým. No na začiatku sezóny sme si povedali, či bude na svete tretia, alebo siedma, to je jedno. Prestali sme tlačiť na výsledok, viac sa uvoľnila a upokojila.“

Petra svoju výnimočnosť vzápätí potvrdila - po krátkom brífingu pre médiá a povinnej návšteve banketu organizátorov sa nepridala k oslavujúcemu tímu ani k fanúšikom. Išla si ľahnúť a oddychovať, aby čo najskôr porazila chorobu. Medzi priaznivcov poslala z vďaky víťaznú sklenenú plastiku, ktorá na oslave putovala z ruky do ruky, každý sa chcel s ňou odfotiť.

„Od Osla ma to drží, nemám vôbec čas zregenerovať. O to viac som na seba hrdá, že som to vo Flachau zvládla. Uvidím, ako sa budem cítiť na druhý deň, podľa toho určíme ďalší program. Budem musieť poľaviť, lebo to so mnou nevyzerá dobre...“ vysvetlila absenciu na párty.

Petru vo Flachau hnalo medzi bránkami vari 2-tisíc priaznivcov zo Slovenska. Pri žrebe poradia sa jej moderátor pýtal, či rozumie po nemecky. „Nepotrebujem to. Mám tu všade svojich ľudí,“ odvetila vtipne a bezprostredne.

FAKTORY ÚSPECHU

Fyzická drina a kondícia

Najmä v letných mesiacoch volí tvrdú kondičnú prípravu, z ktorej ťaží počas sezóny. Rokmi zabehnutý model tréningov mení len v detailoch.

Mentálna odolnosť

Spolu s mentálnou trénerkou pracujú na psychickej odolnosti, vôli a sebadôvere. K nepochybnému talentu pridáva neuveriteľnú chladnokrvnosť aj vo chvíľach, keď už všetkým tečú nervy!

Dlhodobý plán

Po nástupe trénera Livia Magoniho v predchádzajúcom ročníku si určili dlhodobý plán. Ako prelomový čas nástupu na vrchol určili sezónu 2018/2019. „Podstatné je, že Petra sa stále môže zlepšovať!“ naznačuje do budúcnosti.

Rodinný tím

Na rozdiel od profesionálnych tímov má Petra okolo seba najmä ľudí, ktorým môže dôverovať tak odborne, ako aj ľudsky: otca Igora, brata Borisa, na pretekoch obvykle aj mamu Zuzanu. Nie sú tam len ako opora, zapájajú sa aj do konkrétnych činností.

Profi zázemie

V budovaní technického zázemia dosiahla vrchol. Od Rossignolu dostala na sezónu najnovší model lyží, k tomu top servis. Firma dokáže urobiť ústupky pri plnení zmluvy, ak je to v záujme prípravy (napr. účasť na reklamných akciách).

Odchod Velez-Zuzulovej

Po odchode krajanky Veroniky Velez-Zuzulovej sa Petre na slalomárskom vrchole o čosi ľahšie dýcha! A ani slovenský lyžiarsky fanklub už svoju priazeň nedelí medzi dve obľúbené pretekárky.