Unikátny obraz sa roky skrýval na povale kostola v Matiaške: To, čo považovali za handru, je umelecký skvost

Milovníci umenia sa tešia. Múzejníkom sa podarilo zachrániť unikátny obraz z 18. storočia, ktorý ukrývala povala niekdajšieho kostola v Matiaške (okr. Vranov nad Topľou).

Z toho, čo na prvý pohľad pôsobilo ako handra, vytvorili skvost, ktorý má obrovskú historickú hodnotu. Cenný obraz našiel odborný pracovník Krajského múzea v Prešove Samuel Bruss.

„Ako múzejník som sa bol pozrieť na povale kostola v Matiaške, ktorý už neslúži svojmu účelu. Zaujímalo ma, či tam nebude niečo, čo by bolo vhodné do múzea. V troskách šindľovej strechy, v netopierom truse, bol uložený kus látky. Vyzeral ako handra. Najskôr som si myslel, že ide o ornát, čiže kňazské rúcho. Začal som to čistiť. Vyšlo najavo, že ide o maľbu. Napokon sme ho dostali do daru od správcu farnosti,” prezradil Bruss.

Obraz zobral do múzea v Hanušovciach nad Topľou. Tam sa ho ujala reštaurátorka Ludmila Zozuláková, ktorá má skúsenosti s reštaurovaním pre Slovenské národné múzeum. „Obraz zachránila. Musela ho najskôr vytkať, naštudovať analógiu, typológiu farieb. Navyše, pôvodná maľba bola prekrytá ďalšou. Niekto chcel zakryť výjav vyjadrujúci Pannu Máriu dojčiacu ako obyčajné ženy. Asi mal pocit, že je to vyjadrené príliš explicitne. Preto sme zachovali aj tretiu ruku. Je to znak neskorších premalieb,” ozrejmil múzejník, ktorý sa z nálezu veľmi teší.

„Aj my múzejníci sme boli dobrí, a tak nám na Vianoce nadelili nádherný vianočný darček v podobe zreštaurovaného diela,” dodal. Odborníci cenu diela stanovili na 3 000 €. Bude vystavené v sakrálnej expozícii barokového kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou.

Unikátny kúsok

POČas reštaurovania

po reštaurovaní

PRED reštaurovaním

Prečo ho premaľovali?

Pôvodná maľba bola prekrytá ďalšou. Na nej je Panna Mária zobrazená v dlhom odeve a najmä - bez dieťaťa, v pozadí však možno vidieť anjelov. Podľa múzejníka niekto chcel zakryť výjav Panny Márie, ktorá dojčí ako ostatné ženy. „Asi mal pocit, že je to vyjadrené príliš explicitne," vraví Samuel Bruss.