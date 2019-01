Šoféri čakali pod zavretými horskými priechodmi dlhé hodiny: Ako trávime noci v kabíne kamióna

Musia čakať! V utorok zasiahlo aj okolie Banskej Bystrice husté a intenzívne sneženie. Pre zasnežené a ťažko prejazdné cesty polícia dopoludnia uzavrela horské priechody Šturec a Donovaly pre nákladné autá nad 10 metrov.

Policajti preto kamióny odstavovali na ceste pod horskými priechodmi. Desiatky kamionistov tak trávili noc v kabínach. Hoci sú muži za volantom na podobné situácie pripravení, komplikuje im to život i prácu. Najmä ak musia v kabínach tráviť takmer 24 hodín. Ako si krátia čas? Oba horské priechody sa podarilo sprejazdniť až v stredu dopoludnia. V kolóne kamiónov čakali aj dvaja poľskí vodiči, ktorí boli na ceste do Oravského Podzámku.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Hoci stáli v odstavenom kamióne niekoľko hodín, dobrá nálada ich neopúšťala. „Stojíme tu už od jedenástej. Mohli by sme si s kolegom zahrať karty. Času máme na to dosť. Problém je, že žiadne karty nemáme,“ povedal večer po ôsmej so smiechom Vojtek (43), ktorý čakal s kolegom Romanom (35) vo vykúrenej kabíne, ktorá je pre nich obývačkou aj spálňou. „Čas si krátime na internete, pozeraním filmov či hraním hier na tablete, alebo mobile. Jeden z nás potom spí a ďalší je v pohotovosti,“ vysvetlil Vojtek.

A ako sú spokojní s cestármi? „Za tie hodiny po tejto hlavnej ceste prešli asi dvakrát. Radlice hore a ani nič nesypali,“ mávol rukou Roman. Niekoľko kamiónov za dvojicou Poliakov stál Lukáš (29) z Nových Zámkov. „Takýto čas, keď čakáme, si krátim pozeraním filmov či na internete, samozrejme, spím a oddychujem. Mám aj zásoby jedla i vody,“ dodal Lukáš.

Cesty v katastrofálnom stave

Lukáš v utorok smeroval do Levoče. „Ráno som začínal v Nitre. Išiel som naložiť do Močenka, odtiaľ cez Nové Zámky do Dvorov nad Žitavou, odtiaľ cez Nové Zámky na Nitru na diaľnicu týmto smerom. Za celý čas som videl cestárske auto iba raz. Cesty sú v katastrofálnom stave,“ povedal Lukáš. Počas svojej cesty dokonca videl aj skrížený kamión, ktorý zblokoval premávku.