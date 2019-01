Nemá problém s lacnými kúskami! Herečka Zuzana Haasová (37) chodí do spoločnosti vždy štýlová. Preto nie div, že Zuzanu zvábili obchody lákajúce na výrazné zľavy.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Fotograf Nového Času prichytil herečku na nákupoch, no kto by si myslel, že pojašená umelkyňa vyhľadáva luxusné značky, rozhodne by sa mýlil. Nepohrdne totiž ani tričkom za 3 eurá. „Skočím do obchodov. Keď vidím niečo fajn v zľave, kúpim si to aj bez skúšania. Ak mi to nebude dobré, tak to darujem,“ povedala Zuzana.