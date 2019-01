Majster sveta Marek Uram prepisoval históriu: Najstarší hetrik v lige!

Prepísal históriu! Reč je o útočníkovi Liptovského Mikuláša Marekovi Uramovi (44), ktorý v zápase 49. kola Tipsport Ligy strelil tri góly na ľade Mac Budapešť.

Hoci prehre svojho tímu 5:6 nezabránil, stal sa vo veku 44 rokov a 133 dní najstarším strelcom v samostatnej ére, ktorému sa podarilo zaznamenať hetrik v jednom zápase!

Tento rekord doposiaľ držal v slovenskej najvyššej súťaži bývalý útočník Popradu Arne Kroták, ktorý 15. januára 2016 strelil tri góly v drese Kamzíkov na ľade Skalici vo veku 43 rokov a 222 dní.

„Fakt? Tak to som vôbec netušil, že som ho prekonal, pretože takéto štatistiky neevidujem,“ povedal na úvod pre Nový Čas majster sveta z roku 2002 Marek Uram, ktorý je momentálne najstarším hráčom Tipsport Ligy.

„Veď už som starý pánko (smiech), ale hokej ma stále baví. Nedokážem povedať, či to je moja posledná sezóna, ale pokiaľ nebudem robiť na ľade hanbu môjmu menu, tak ho hrať ešte budem,“ pokračoval Uram, ktorý prezradil aj recept na svoju dlhovekosť.

„Samozrejme, už netrávim toľko času v posilňovni, skôr idem na bežiaci pás. V mojom veku už viem, čo potrebujem, taktiež v zápase nejdem bezhlavo do takých súbojov, kde viem, že by to nemuselo dopadnúť dobre,“ zasmial sa Uram, ktorý za spomínaný hetrik neplánuje do kabíny Liptákov zaplatiť nič. „A čo mám do kabíny platiť, keď vlastne žiadnu nemáme,“ zasmial sa Uram, čím narážal na to, že Liptáci pre rekonštrukciu svojho štadióna hrajú svoje domáce zápasy buď v Spišskej Novej Vsi, alebo v Žiline.

Marek Uram

Narodil sa: 8. septembra 1974 v L. Mikuláši

Post: ľavé krídla

kluby: L. Mikuláš, Piešťany, Znojmo, Vítkovice, Slovan, Martin, Nové Zámky, Žilina

najväčšie úspechy: majster sveta 2002, majster Slovenska so Slovanom 2007 a 2008, dvakrát účastník MS 2002 a 2007.