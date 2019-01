Herečku z Búrlivého vína Borsovú museli ratovať záchranári: Kolaps v SND!

Zdá sa, že herečka Edita Borsová (44), ktorá je známa z markizáckeho seriálu Búrlivé víno, si na plecia naložila viac, ako dokázala uniesť. V stredu večer mala totiž odohrať derniéru predstavenia Rodáci v Slovenskom národnom divadle.

Pred začiatkom však prišiel šok pre divákov v hľadisku. Podľa informácií Nového Času museli kompetentní hru pre Borsovej indispozíciu náhle zrušiť! K náhlemu kolapsu Borsovej, ktorá v markizáckom seriáli Búrlivé víno stvárnila rolu Boženky po boku Marka Majeského alias Sláva Dolinského, prišlo pred začiatkom večerného predstavenia Rodákov. Stvárňuje v ňom postavu Magdy Zubákovej.

„Na kolegyňu náhle prišla nevoľnosť.Stalo sa to tesne pred predstavením, diváci už sedeli v hľadisku,“ prezradil pre Nový Čas Braňo Bystriansky, ktorý v divadelnom predstavení hrá postavu Karola Dutka. O tejto skutočnosti informovali aj kompetentní z divadla.„Z dôvodu akútnej zdravotnej indispozície účinkujúcej sme boli nútení zrušiť stredajšiu derniéru inscenácie Rodáci,“ píše sa v príspevku na sociálnej sieti činohry SND. Náhradný termín derniéry ešte nie je jasný.Paradoxom je, že Borsová alternuje herečku Petru Vajdovú, ktorá z divadla „vypadla“ pre alkoholickú aféru. Nový Čas sa pokúsil skontaktovať aj so samotnou Editou, do uzávierky sa to však nepodarilo.