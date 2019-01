Exmanželke výživné nestačí, Bičan vytiahol tvrdé obvinenia: Poviem vám, na čo chce Edita peniaze!

Rozvedení! Moderátor Andrej Bičan (44) s manželkou Editou (42) si vlani v októbri vypočuli verdikt súdu, ktorý dvanásťročné manželstvo rozviedol. Už vtedy Edita avizovala, že ešte nie je koniec, a chystala sa podať odvolanie.

Nakoniec sa tak aj stalo a Novému Času pred pár dňami prezradila, že jej rozvod nie je právoplatný. Ako sa však zdá, Bičanová sa mýlila a svetlo do celej veci vniesol až samotný moderátor. Pravda totiž je, že jeho manželstvo s Editou sa skutočne skončilo, no boj pokračuje naďalej. Bičan vytiahol na svoju bývalú ženu tvrdé obvinenia!

Pred niekoľkými dňami nám Bičanova exmanželka prezradila, že sa pustila do nekompromisnej bitky. Krokom do boja bolo odvolanie proti rozhodnutiu súdu, ktorý koncom októbra ukončil jej manželstvo so známym moderátorom. Ako sa však zdá, brunetka sa poriadne prerátala. Jej rozvod totiž platný je a z nej už je slobodná žena. Túto skutočnosť nám ozrejmil samotný Bičan, ktorý po mesiacoch ticha konečne prelomil mlčanie a Novému Času vysvetlil, ako to v skutočnosti je.

„Máte mylné informácie. Ex sa proti rozvodu neodvolala,“ povedal nám Bičan. Keď sme sa na to spýtali brunetky, bola šokovaná a nakoniec priznala svoju chybu. „Odvolala som sa proti niektorým výrokom v rozsudku, ktoré sa týkajú detí. Domnievala som sa, že potom rozvod nenadobudne právoplatnosť. To, že je rozsudok v bode rozvodu platný, mi vlastne vyhovuje, keďže nemám potrebu byť vydatá za človeka, ktorý ma celý čas klamal a podvádzal a ja konám v najlepšom záujme svojich detí,“ vysvetlila nám prvotné mylné informácie Bičanová.

„Nemám právnické vzdelanie a mohla som sa zmýliť,“ dodala majiteľka jazykovej školy s tým, že súd bude pokračovať. A s čím teda Edita nesúhlasí? Zabávač nám to povedal jasne: „Odvolala sa, pokiaľ ide o peniaze. Nestačí jej 900 eur na dva týždne, chce 2 500 eur. Pýtate sa, čo na to hovorím? Choré,“ uviedol pre Nový Čas Andrej. Ten si totiž myslí, že brunetka chce peniaze na svoj vlastný prospech.

„Od narodenia detí ich finančne zastrešujem ja, a to nielen dievčatá, ale aj syna, a tak to bude aj naďalej. Tie peniaze ex nežiada pre deti, ale pre seba. Nebudem dotovať jej podnikanie, a už vôbec nie plastické operácie,“ uzavrel Bičan.

Rodina mu nestačila? Otvoriť galériu Edita má s Andrejom dcérky Aničku a Ninku. Zdroj: anc

Edita má na celú vec iný pohľad. Je jasné, že medzi manželmi to poriadne vrie a cez médiá si naďalej posielajú štipľavé odkazy. „Do nášho vzťahu som prišla finančne zabezpečená a jeho som si brala ako človeka, ktorý nemal prácu, žiadny majetok a odišla od neho žena. Vtedy som ho dostatočne ľutovala a v podstate ho ľutujem aj teraz,“ začala brunetka, ktorá tvrdí, že jej exmanžel nebol schopný starostlivosti o deti a všetko bolo na jej pleciach.

„Navyše, očakávať nadštandardný príjem od matky, ktorá sa stará o domácnosť a deti, je prinajmenšom sebecké,“ uzavrela tému detí a pustila sa aj do samotného zabávača. „Nuž a potom prišli do života milenky. Je to umelec, k svojej práci potrebuje intenzívne zážitky a rodina tým zážitkom podľa všetkého nie je. To však neznamená, že tú rodinu muž môže zahodiť ako špinavú handru,“ smutne sa vyznala Bičanová.

Odvolanie v bodoch

Róbert Bános, advokát

Pokiaľ niektorý z manželov nesúhlasí s rozhodnutím prvostupňového súdu a podá proti nemu v zákonnej lehote odvolanie, toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť, a teda účastníci budú naďalej manželmi. Odvolací súd rozhodnutie následne buď potvrdí, zmení, alebo zruší a vráti prvostupňovému súdu na nové konanie.

Pokiaľ by sa odvolanie podalo len proti výroku o striedavej starostlivosti alebo výživnému, ale proti samotnému výroku o rozvode manželstva nie, rozvod by bol právoplatný a súd by neskôr riešil len výživné a starostlivosť o deti.