Bruce Willis prehral súboj s alkoholom: V takomto zúboženom stave ste herca ešte nevideli

Čo sa s ním deje? Herec Bruce Willis (63) je známy z akčných filmov, v ktorých málokedy našiel svojho premožiteľa. Teraz sa však jeden predsa len objavil. V Londýne ho na párty porazila fľaška alkoholu a cestou domov ho tackajúceho sa musel podopierať ochrankár.

Bruce si zašiel do londýnskeho klubu Annabel’s, ktorý patrí k najvychýrenejším na svete. Chcel si zrejme poriadne vyhodiť z kopýtka, pretože manželku nechal doma s deťmi. Ktovie, čo sa dialo vo vnútri, no pri odchode bolo na hercovi vidieť, že to s alkoholom dosť prehnal. Bez ochrankárov, ktorí ho podopierali, by musel ísť domov po štyroch.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Bruce nepríjemne šokoval nielen svojím zúboženým stavom, ale aj vulgárnym gestom. Fanúšikom, ktorí na neho pri nastupovaní do auta zízali, ukázal prostredný prst. Otec piatich detí sa tak musel ráno poriadne hanbiť. Mnohí si teraz myslia, že zo slávneho herca sa stal nevrlý opilec.

Herec

Narodený 19. marca 1955

Známy z filmov Smrtonosná pasca, 12 opíc a Armaggedon

Manželstvá:

1987 - 2000 herečka Demi Moore (56),

2009 – súčasnosť modelka Emma Heming (49)

Deti: Evelyn Penn Willis (4), Mabel Ray Willis (6), Tallulah Belle Willi (24), Scout Willis (27), Rumer Willis (30)

Majetok: 157 miliónov eur