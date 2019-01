Zlé správy pre Ronalda, do hry vstupuje jeho expriateľka: Je to psychopat

Pomerne tvrdo proti portugalskému útočníkovi Cristianovi Ronaldovi vystúpila britská modelka Jasmina Lennardová. Tá sa zastala Kathryn Mayorgovej, ktorá obvinila futbalistu zo znásilnenia.

Podľa Lennardovej sa len odvážila ukázať svetu, aký športovec v skutočnosti je. Ona sama o ňom hovorí ako o nebezpečnom psychopatovi. A je pripravená preukázať to jeho SMSkami a nahrávkami telefonátov s ním.

Jasmina s Cristianom randila pred desiatimi rokmi, keď hral za Manchester United a prestupoval do Realu Madrid. Pred rokom a pol si vraj ale znova začali písať. "Nikto nemá predstavu, aký je naozaj. Keby ľudia tušili len polovičnú pravdu, boli by zdesení," vyhlásila Lennardová v rozhovore pre denník The Sun.

"Po starostlivom premýšľaní som sa rozhodla stretnúť s Kathryn Mayorgovou a jej právnikom a poskytnúť im svoju asistenciu pri obvinení zo znásilnenia proti Cristianovi. Nebudem už naďalej sedieť v pozadí a sledovať ho, ako klame. Hodlám urobiť všetko, čo môžem, aby som jej pomohla. Mám správy a nahrávky, ktoré nebudú bezcenné pre Kathryn a jej tím, aby odhalili jeho pravú podstatu," napísala Lennardová na Twitteri.

Cristiano obvinenia zo znásilnenia popiera. Avšak podľa súdnych dokumentov sa priznal k tomu, že Mayorgovú pomocou 300 tisíc dolárov a tímu zastrašovateľov pred rokmi umlčal, aby o ich pomere nehovorila verejne.

"Mám od neho stovky správ. Príbehy sexuálneho dobývania, ktoré odzrkadľujú ten od Mayorgovej. Hlboké rozhovory, v ktorých si uvedomuje, že má vážne psychické problémy. Je to násilník a je to klamár. Je to zasraný psychopat. Nikto by mi neveril veci, ktoré hodlám so svetom zdieľať, keby som nemala dôkazy. Ale vďakabohu, pretože som múdra baba, mám ich veľa. Hra začína," odkázala Lennardová.