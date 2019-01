Napäté vzťahy medzi slávnymi herečkami z Nemocnice na kraji mesta: Všetko kvôli mužovi!

Tajomstvo vyplávalo na povrch. Manželom obľúbenej českej herečky Jany Štěpánkovej († 84), ktorá krátko pred Vianocami zomrela, bol režisér Jaroslav Dudek († 68).

Ako píše denník Aha!, keď sa začínal nakrúcať legendárny seriál Nemocnica na kraji mesta, učarovala mu jej herecká kolegyňa Eliška Balzerová (69), hviezda komédie S tebou mě baví svět. Tajomstvo prezradila moderátorka a spisovateľka Magdalena Dietlová (74), manželka scenáristu seriálu Jaroslava Dietla.

,,Eliška Balzerová bola pre Jaroslava Dudka veľkou múzou! Ona v čase, kedy finišovali prípravy na nakrúcanie Nemocnice, prestúpila z Brna do vinohradského divadla (v Prahe, pozn. red.). On si ju tam všimol a razom ju do seriálu obsadil,“ povedala Dietlová v rozhovore pre rádio Frekvence 1. Denník Aha! si toto tvrdenie overoval u pamätníkov spomínaného divadla a dozvedel sa pikantné veci.

,,Jaroslav Dudek sa do Elišky, ktorá už vtedy bola vydatá za Jana Balzera, úplne zbláznil. Chodil sa pozerať na jej predstavenia a vždy na nej mohol oči nechať. A pretože v tom čase obsadzoval seriál Nemocnice, rozhodol sa, že jej zverí rolu doktorky Čeňkovej, aj keď mal Jaroslav Dietl o obsadzovaní tejto postavy iné predstavy,“ povedal zdroj, ktorý nechcel byť menovaný.

,,Jana Štěpánková si samozrejme jeho záujem o Balzerovú všimla a mal doma dusno. Aj keď Eliška brala schôdzky s Dudkom pracovne, on v tom asi videl niečo viac,“ povedal. Ako denník Aha! pripomína, herečky sa stretávali aj ďalej pred kamerou, najmä v pokračovaní seriálu. Po rokoch sa spolu už dokázali porozprávať aj zasmiať. Na pohrebe Štepánkovej však Balzerová nebola.