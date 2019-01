Speváčka Sophie Ellis-Bextor má za sebou piaty pôrod: Také niečo s manželom určite neplánovali

Anglická speváčka Sophie Ellis-Bextor a jej manžel Richard Jones privítali na svete svoje piate dieťatko. A opäť je to syn!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Chlapec, ktorý sa narodil v pondelok, dostal meno Mickey a po narodení vážil 3203 gramov. Tridsaťdeväťročná interpretka sa radostnou novinkou pochválila na službe Instagram, kde zverejnila fotografiu šťastného otecka s novorodencom v náručí. ,,Vitaj v našej svojráznej rodinke, drahý chlapček. Sme veľmi radi, že si tu v bezpečí," napísala k príspevku.

Speváčka a basgitarista kapely The Feeling sa zosobášili v roku 2005.

Sophie Ellis-Bextor odštartovala kariéru speváčky v kapele Theaudience. Po jej rozpade nahrala s DJ-om Spillerom hit Groovejet (If It Ain't Love?). Nasledoval debutový album Read My Lips (2001) so známymi piesňami ako Take Me Home a Murder On The Dancefloor, po ktorom vydala štúdiové albumy Shoot From The Hip (2003), Trip the Light Fantastic (2007), Make a Scene (2011), Wanderlust (2014) a Familia (2016).