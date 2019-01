Život záletníka prevrátila naruby jedna noc s prostitútkou: Po tom, čo sa tam stalo, sa vzdal sexu

Striedal ženy ako ponožky a riadil sa len svojimi pudmi. Potom však nastal v jeho živote veľký zlom.

Alkohol, nekonečne divoké párty a sex na jednu noc. V tomto duchu sa viedol život 44-ročného Američana Kevina Sullivana. Od svojho tínedžerskeho veku bol často v liehu. "Keďže som vyrastal bez normálneho vzoru, moje sexuálne správanie sa ubralo nezdravým smerom. Väčšinu mojej mladosti som prežil pod kontrolou mojich genitálií a snažil som sa uspokojiť so ženami, ktoré som sotva poznal," cituje jeho slová britský denník Daily Mail. Príležitostné sexuálne avantúry boli jedinou formou intimity, ktorú Kevin poznal. Po dlhých rokoch sa však rozhodol, že s touto divočinou sekne. Čo ho priviedlo k takémuto radikálnemu rozhodnutiu?

"Tieto eskapády, počas ktorých som si zvyšoval svoje ego, vo mne zanechali pocit prázdnoty, osamelosti a neistoty," upresnil Kevin. Všetko zmenila v roku 2005 jedna noc s prostitútkou, ktorej služby si zaplatil. Žena, s ktorou na Hawaii strávil noc, úplne zmenila jeho život. Prezradila mu totiž, že bojuje so zákernou chorobou. "Išli sme ku mne, mali sme sex a zaspal som. Ráno mi povedala, že má rakovinu a umiera. Vydesilo ma to a uvedomil som si, že musím zmeniť svoj život a to viedlo k môjmu celibátu," vysvetlil. Rozhodol sa študovať a počas dlhých rokov abstinencie to nemal ľahké a priznal, že raz pochybil a zaplatil si služby prostitútky. Dodal, že to bolo posledný raz, čo mal sex. Napriek tomu Kevin stále randí a priznal, že si hľadá manželku.