Izraelský exminister bude odsúdený za špionáž: Na koľko pôjde do väzenia?

Bývalý izraelský minister energetiky Gonen Segev, obvinený zo špionáže v prospech Iránu, dosiahol s prokurátorom dohodu o vine a treste.

Na základe tejto dohody bude odsúdený na 11 rokov väzenia. Podľa agentúry AFP o tom v stredu informovalo izraelské ministerstvo spravodlivosti. Súčasťou dohody je, že Segev uzná svoju vinu vo veci špionáže a poskytovania závažných informácií nepriateľovi. Rozsudok bude vynesený 11. februára.

Exministra zadržali agenti izraelskej tajnej služby Šin Bet a izraelská polícia v máji tohto roku. Súdny proces s ním sa začal v júli a bol neverejný. Segeva zatkli pre podozrenie "zo spáchania zločinov pomoci nepriateľovi vo vojne a zo špionáže proti Izraelskému štátu". Šin Bet ďalej uviedla, že Segev bol "naverbovaný a vykonával činnosť ako agent v prospech iránskej spravodajskej služby". Iránu podľa vyhlásenia poskytoval správy o "energetickom trhu a bezpečnostných lokalitách v Izraeli".

Iránske ministerstvo pre spravodajské služby, ktoré vydáva vyhlásenia pre verejnosť len veľmi ojedinele, vlani v auguste priznalo zadržanie jedného zo svojich agentov. Rezort však vtedy nespresnil, v ktorej krajine agent pôsobil. Iránske médiá a komentátori však písali, že ide o Segeva. Segev bol ministrom energetiky a infraštruktúry v rokoch 1995-96.

Spravodajský server i24 napísal, že Segev sa v roku 1992 stal poslancom izraelského parlamentu za jednu z krajne pravicových strán. Svoj poslanecký klub však opustil a v októbri 1995 v hlasovaní v parlamente podporil dohodu z Osla, čím vtedajšiemu premiérovi Jicchakovi Rabinovi pomohol pokračovať v presadzovaní tejto dohody Izraela s Palestínčanmi, ktorá mala vyústiť do vytvorenia palestínskeho štátu. Následne bol Segev vymenovaný za člena vlády a ujal sa ministerstva energetiky a infraštruktúry. V roku 2003 bol Segev - povolaním lekár - odsúdený na podmienečný trest väzenia jedného roka za podvody s kreditnými kartami. O rok neskôr bol odsúdený na päť rokov väzenia za pašovanie 32.000 tabletiek drogy extáza z Holandska do Izraela. Chcel na to použiť už neplatný diplomatický pas. Z väzenia ho prepustili v roku 2007 a v posledných rokoch žil v Afrike, sumarizuje agentúra AP.