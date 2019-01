VIDEO Havária Cibulkovej otca na dcérinom aute: Hysterický záchvat, kopanec a nadávky!

Dráma v uliciach Bratislavy! Tentoraz sa však netýkala bežných obyvateľov, ale rovno príbuzného prominentnej osoby.

Kým Dominika Cibulková trávila posledné dni v slnečnom Sydney, jej otec mal celkom iný problém. Tenisová hviezda vymenila zimné počasie za austrálske leto, kde odohrala síce len jeden zápas, no je isté, že si tamojšie počasie zamilovala.

Na Slovensku šlo v utorok o pravý opak. Počas dňa boli problémy s dopravou po celej Bratislave a komplikácie sa nevyhli ani jej otcovi Milanovi, ktorý zažil dramatické chvíle, keď sadol za volant Dominikinho auta. Vozidlo skončilo odstavené v kríkoch a v poriadnej hŕbe snehu na Kollárovom námestí! Ako uviedol hovorca Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Michal Szeiff, išlo o škodovú udalosť.

Nepríjemnosť sa podarilo vyriešiť hneď na mieste po tom, čo utíchol nečakaný prílev emócií. Tie sa podarilo zachytiť čitateľovi Marošovi, ktorý natáčal reakcie účastníkov nehody. Sám sa pri tom nestačil čudovať. Počas hysterického výbuchu ženy padol kopanec a niekoľko vulgárnych nadávok!

Scénu, ktorá otáčala hlavy okoloidúcich, zhrnul pre Nový Čas aj sám účastník, Milan Cibulka. "Na klzkej vozovke som spôsobil dopravnú nehodu. Zozadu som narazil do auta jednej pani. Tá z toho nebola zrovna nadšená. Asi nikto nemá radosť z toho, keď do neho narazíte. Bol tam z jej strany potom menší výstup. Neskôr prišli na miesto činu policajti a trochu ju spacifikovali. Až potom došli dopravní, všetko sa spísalo, pani sa upokojila a celá vec sa normálne uzavrela. Ja jej to nemám za zlé. Chápem, že je po sviatkoch, ľudia sú v strese, počasie je zlé... Určite to nepridáva na pohode ľudí. Bol to bežný dopravný incident, nič také hrozné sa zase nestalo," reagoval na incident otec slovenskej tenistky.