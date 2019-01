Škandál v rodine Beckhamovcov: Davidova sestra napadla muža ovládačom od televízora!

Sestra bývalého futbalistu Davida Beckhama vie poriadne vybuchnúť.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Pred 36-ročnou Joanne Beckham je potrebné mať sa na pozore, čo už teraz vie jej bývalý partner a otec jej dcéry Kris Donnelly. Ten sa totiž s Joanne pohádal, tá ho počas hádky surovo bila a hodila mu ovládač do tváre, takže skončil s podliatinami pod okom. Sestra Beckhama sa potom musela spovedať kriminalistom.



,,Tú hádku začala Joanne. Otočil som sa a zasiahol ma do tváre televízny ovládač. Bol som ohromený, ale vo chvíli, keď som dostal ranu, utiekol som. Potom som mal asi štyridsaťpäť zmeškaných telefonátov od Joanne. Zavolal som políciu a sťažoval sa na obťažovanie a šikanovanie, ale keď polícia videla moju podliatinu pod okom, prinútila ma podať trestné oznámenie za fyzické napadnutie. Je to neprijateľné správanie," zveril Kris denníku The Sun.



Joanne a Kris spolu majú jednoročnú dcérku. Donnelly tvrdí, že sa mu bývalá partnerka snaží brániť v styku s dcérou. A podporovať ju v tom má aj David Beckham, ktorý jej platí právnikov. ,,Hovorím o všetkom verejne preto, aby som podporil ostatných mužov, ktorí sa stanú obeťami domáceho násilia, a aby sa nebáli požiadať o pomoc," vyhlásil Donnelly v rozhovore pre The Sun.