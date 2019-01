Kim Čong-un ukončil návštevu Pekingu: Vracia sa vlakom do KĽDR

Severokórejský vodca Kim Čong-un ukončil v stredu ráno návštevu Pekingu, počas ktorej sa stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Informovala o tom agentúra Jonhap.

Vlak so severokórejskou delegáciou vypravili z pekinskej železničnej stanice o 14.08 h miestneho času (07.08 h SEČ). Do Pchjongjangu by mal doraziť vo štvrtok v ranných hodinách . Kim pricestoval na návštevu Číny v pondelok na pozvanie Sin Ťin-pchinga a v Pekingu sa zdržiaval od utorka. Súčasťou delegácie bola aj Kimova manželka Ri Sol-džu, jeho sestra Kim Jo-džong, hlavný jadrový vyjednávač s USA Kim Jong-čchol a tiež ministri zahraničných vecí a obrany.

Rokovania v Číne boli podľa agentúry Jonhap zrejme venované prípravám na druhý summit severokórejského vodcu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Oficiálne informácie o náplni pekinských rozhovorov zverejnené neboli. Čína je dlhodobo najdôležitejším spojencom a diplomatickým ochrancom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR).

Ešte pred odchodom z Pekingu stihol Kim v stredu navštíviť jeden z tamojších veľkých farmaceutických závodov a následne absolvoval rozlúčkový obed so Si Ťin-pchingom. Cesta vlakom z Pekingu k hraniciam Severnej Kórey potrvá Kimovi približne 14 hodín.