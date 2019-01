Boris Vlha prehovoril o najväčšom trápení svojej sestry: Nedá sa to vyliečiť liekmi

Počas jedného z najlepších výkonov v celej športovej kariére nebola vo svojej koži! Petra Vlhová napriek zdravotným problémom porazila v rakúskom Flachau Mikaelu Shiffrinovú. Z jej výkonov ostali prekvapení aj tí, čo Petrine výkony sledujú z blízka deň čo deň.

"Bol som trochu v strese, lebo v strede trate urobila Petra nejaké chyby. Vieme, že Mikaela je vždy perfektná. Takmer. Dnes sme videli, že to vždy neplatí. Začiatok mala pomalší, ako zvykne. A po prvej chybe, ktorú som videl z trate, som do vysielačky povedal: Zrejme to bude náš deň. Vyplnilo sa to," uviedol v prvej reakcii tréner Vlhovej Livio Magoni.

"To druhé kolo bolo zaujímavé. Livio hovoril, že je to zlé, ale Maťo Gemza hlásil dobré časy. V jednom momente takmer vypadla z trate. V cieli mala -1,17 s a potom sme len pozerali na seba všetci, čo to má znamenať.... Peťa vedela, kde boli rezervy v prvom kole. Vždy ju treba namonitovať a dodať jej adrenalín. Vravel som jej, nech ide naplno. V Záhrebe s Mikaelou prehrala, ale nebola stopercentne fit.

To isté však platí aj pre dnešný slalom a nakoniec to vypálilo úžasne. A to napriek tomu, že má stále problém s kašľom. To sa nedá vyliečiť liekmi, treba na to zostať dva - tri dni doma. Všetci sme boli alebo sme chorí okrem trénera Magoniho, ale asi to tak malo byť," vravel v dobrej nálade stály člen tímu, brat Boris Vlha.