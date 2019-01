Dojatá Vlhová: Slovenským fanúšikom adresovala nádherné slová

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli po fenomenálnom víťazstve v rakúskom Flachau ďakovala hlavne slovenským fanúšikom.

"V prvom rade ani neviem, čo mám povedať. Konečne som previedla skvelé druhé kolo bez chyby. Keď som prešla cieľom a videla, že som prvá pred skvelými slovenskými fanúšikmi, bol to nádherný pocit. Je to môj najkrajší deň. Pred druhým kolom som sa rozprávala s trénerom, ktorý mi povedal, aby som to pustila a zdolala Mikaelu. Dnešok je nádherný. Chcem sa poďakovať fanúšikov, svojmu trénerovi za skvelé prácu a aj svojmu tímu," povedala Petra Vlhová krátko po siedmom kariérnom triumfe v SP.

Can Mikaela Shiffrin catch Petra Vlhova?



NO!



Vlhova has finally beaten Shiffrin! pic.twitter.com/n5oG0LT2WD — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 8. januára 2019

"Je niečo neskutočné vyhrať vo Flachau pred toľkými skvelými fanúšikmi. Ani sa nedajú opísať emócie, ktoré som cítila po druhom kole, keď som čakala na Mikaelu. Videla som, že mám náskok viac ako jednu sekundu, tak som začala uvažovať, že dnes by to mohlo vyjsť. Nevedela som sa dočkať, kedy vyrazí na trať. Verila som si, že ju môžem zdolať. Keď som videla, že má červené čísla a ide pomalšie, tak to bolo neskutočné.

Aj keď na poslednom medzičase strácala, vedela som, že spodnú časť má vždy rýchlo. Keď prišla do cieľa a videla, že je druhá, tak som začala plakať a užívala som si to. Počas jazdy som nemala ideálny pocit a myslela si, že budem mimo pódia. V cieli som zostala milo prekvapená. Aj môj tréner vravel, že idem zle, no náskok som stále zvyšovala. Spolu sme si poplakali. Ráno som na tom bola zle a aj sme uvažovali, či vôbec budem štartovať. Som hrdá sama na seba, že v takomto stave mi to vyšlo. Chorá som už od Osla. Je to neskutočné," povedala Vlhová pre RTVS.