Hromadná bitka v hoteli pod Sněžkou: Medzi hosťami padali nadávky aj údery päsťami

Približne 20 hotelových hostí sa zapojilo do bitky, ktorá vypukla v noci na pondelok v reštaurácii jedného z hotelov v meste Pec pod Sněžkou v najväčšom českom pohorí Krkonoše na severovýchode krajiny.

Bitkárov musela nakoniec upokojovať polícia, napísal v utorok spravodajský portál Novinky.cz.

Výtržnosti odštartovala výmena názorov medzi skupinou hostí oslavujúcich narodeniny a ďalšími hosťami v spoločenskej miestnosti. Oslávenci pod vplyvom alkoholu začali v spoločenskej miestnosti fajčiť, čo sa však nepáčilo ostatným hosťom.

Bezdomovec napadol zamestnankyňu fast foodu netušiac, s kým si začína: Žena ho zmlátila ako žito!

Nasledovala potýčka, pri ktorej padali nadávky aj údery päsťami. Do ruvačky pre cigaretový dym v priestoroch, kde zákon zakazuje fajčiť klasické cigarety, sa zapojil aj hotelový personál, ktorý sa pokúšal vášne upokojiť. Konflikt prišla nakoniec riešiť polícia. Doviedla si aj psovodov so psami, ale ich zásah nebol nutný. "Keď sme prišli, bolo to tam už vcelku pokojné," opísal situáciu policajný hovorca Lukáš Vincenc.

Škody na majetku hotela vyčíslili na 15 000 českých korún (585 eur). Účastníkom bitky hrozia za výtržnosť v prípade odsúdenia až dva roky väzenia, dodali Novinky.cz.