Je to tu! Fantastický úspech Petry Vlhovej: V slalome zdolala Shiffrinovú

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová fantastickou jazdou druhého kola vyhrala v šiestom klasickom slalome sezóny Svetového pohára.

V utorok v rakúskom Flachau po piatich druhých miestach už nebola nad jej sily 23-ročná Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá chcela ôsmym zásahom vyrovnať rekord víťazných slalomových podujatí SP v rade.

Spolu so svojou slovenskou vrstovníčkou však píšu iné historické údaje, nikdy predtým nebola na bielych svahoch taká úzka sériová rivalita dvoch pretekárok v jednej disciplíne.

CAPOLAVORO DI PETRA VLHOVA í ½í´¥í ½í±í ½í¸



Dopo sette vittorie di fila, Mikaela Shiffrin cede lo scettro in slalom: rimonta stupenda di Petra Vlhova a Flachau al terzo successo in pochi giorni í ½í²ª #EurosportSCI pic.twitter.com/WyVnjncaOV — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 8. januára 2019

Shiffrinovú jej rivalka v predchádzajúcom období súťažnej zimy zdolala raz aj v paralelnej verzii slalomu a raz v obrovskom slalome. Vlhová si v závese opäť upevnila nielen druhú pozíciu v hodnotení disciplíny, ale i v celkovom poradí SP. Vo Flachau to bol jej siedmy triumf v pretekoch SP a jej 21. pódiové umiestnenie v piatich plných ročníkoch seriálu, z toho deviate v prebiehajúcej sezóne.

V prvom kole Vlhová dosiahla tretí najrýchlejší čas, na svoju veľkú rivalku stratila 31 stotín a s minináskokom 4 stotiniek sa pred ňu dostala ešte Swenn-Larssonová. Organizátorom tradičného nočného slalom v rakúskom stredisku sa napriek prívalu snehu podarilo upraviť trať na takmer ideálne podmienky. Oproti minulým rokom upustili od umelých "hrbov", preto bolo dôležité, že sa im podarilo na jednoduchom svahu s rytmickou architektúrou Shiffrinovej trénera podarilo urobiť pevný podklad. Optimálne pre Vlhovej agresívny štýl, ale z ľadovej výhody napokon nebolo nič, lebo dve minúty pred štartom začalo pomerne husto snežiť a povrch okamžite mäkol. Slovenská lyžiarska hviezda však ťažila aspoň z čísla dva, keď jej trať akurátne vykĺzala s jednotkou domáca Katharina Liensbergerová. Tá aj nasadila určité parametre pretekov celkovo štvrtým časom v prvej pätnástke a stratou 54 stotín. Do sekundy sa s prehľadom (+0,64) zmestila aj švédska stálica Frida Hansdotterová, ktorá vo Flachau 7-krát zabodovala na pódiu.

O zasnúbenosť slovenského lyžovania s ďalším rakúskym strediskom (po triumfálnom Semmeringu) sa chystala v 2. kolo bojovať Vlhová, ktorá tam pred dvoma rokmi tretím miestom spolu s víťaznou Veronikou Velez-Zuzulovou slávila historické dvojité pódium. Avšak hoci stratila o sekundu menej ako pred tromi dňami v Záhrebe, Shiffrinovej náskok 3 desatín bol vzhľadom na povahu flachauského slalomu a jej čistý tempo-štýl pomerne veľký. Predtým však prišli na rad spolufavoritky druhého sledu a najväčšia z nich, švajčiarska diva Wendy Holdenerová sa štvrtým časom kola na už pomerne zničenej trati katapultovala jasne na čelo. Nestačila jej Hansdotterová, ale obrovskú výzvu Vlhovej predložila Liensbergerová. Slovenská lyžiarka išla fantasticky, v početných vaničkách ju síce hádzalo, ale v ohromnom tempe všetko okamžite korigovala a do cieľa to vystupňovala skvelým náskokom 1,17, čo bolo v tých podmienkach neskutočné najrýchlejšie druhé kolo. Nestačila ani fenomenálna Američanka.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Flachau (Rak.) - utorok:

Slalom žien (1. + 2. kolo): 1. Petra Vlhová (SR) 1:52,85 min, 2. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,15 s, 3. Katharina Liensbergerová (Rak.) +1,17, 4. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,65, 5. Frida Hansdotterová (Švéd.) +1,91, 6. Christina Geigerová (Nem.) +2,68

Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 18 z 38 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1294 bodov, 2. Petra Vlhová (SR) 848, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) 564, 4. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 418, 5. Michele Gissinová (Švaj.) 388, 6. Frida Hansdotterová (Švéd.) 381

Poradie SP v hodnotení slalomu (po 8 z 12 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 760 bodov, 2. Petra Vlhová (SR) 680, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) 425, 4. Frida Hansdotterová (Švéd.) 298, 5. Katharina Liensbergerová (Rak.) 285, 6. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) 256