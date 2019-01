Koľko trvalo vyšetrovanie podvodu za 30-tisíc eur, a aký bol trest? Pozor, môže vás poraziť

Peter požiadal o úver 30-tisíc eur na kúpu auta, splátky však neplatil. Koľko rokov a prečo tak dlho polícia prípad vyšetrovala, a aký dostal trest? Dávajte si pozor, aby vás pri čítaní o priebehu vyšetrovania a treste za veľký podvod neporazilo.

Presne desať rokov uplynulo, odkedy Peter M. vo firme autopredajcu v druhom bratislavskom okrese uzavrel zmluvu o úvere 30-tisc eur. Peniaze potreboval na kúpu auta v hodnote 53-tisíc eur. Pri podpise úverovej zmluvy sa spoločnosti, ktorá mu poskytla peniaze, zaviazal dlžobu splácať po takmer tisícke eur mesačne. Tvrdil, že je zamestnancom firmy s platom 1900 eur, čo však nebola pravda.

Aký malo vyšetrovanie podvodu priebeh? Trestné oznámenie polícia prijala začiatkom augusta 2009. Vyšetrovateľ v tom istom mesiaci Petra M. obvinil z úverového podvodu. Trestné stíhanie však bolo dvakrát prerušené - od decembra 2009 do júla 2012 pre neprítomnosť svedka a druhý raz od novembra 2013 do mája 2018 pre neprítomnosť obvineného. Je to neprimerane dlhá doba, polícia a prokurátor mali na súd podať návrh na vydanie zatykača. Či sa tak stalo, polícia ani prokuratúra vo svojich stanoviskách neuviedla.

Vyšetrovanie prípadu bolo ukončené koncom júna minulého roku s návrhom na podanie obžaloby. Aký dostal trest? Trestný senát Okresného súdu Bratislava II zohľadnil poľahčujúce okolnosti a Petrovi, ktorému hrozil trest 5 až 12 rokov, vymeral trest 3 roky s podmienečným odkladom na päť rokov. Neporazilo vás? Výborne, ale radšej sa o podvod nepokúšajte. Súd by nemusel uznať, že po 10 rokoch má váš prípad poľahčujúce okolnosti.