Vedenie mesta priznalo prehru v boji s bohatou snehovou nádielkou: Kalamita ochromila Bratislavu

Intenzívne sneženie poriadne potrápilo Bratislavčanov. Včasné odhrnutie chodníkov a ciest nezabezpečila ani zriadená horúca linka.

Starí ľudia, mamičky s kočiarikmi, deti aj telesne hendikepovaní mali čo robiť, aby zdolali prekážky v podobe veľkej vrstvy snehu. Snehová pokrývka spôsobila v utorok viacero nehôd a kolóny. V kopcovitých častiach metropoly nepremávala MHD niekoľko hodín.

Primátor Matúš Vallo ešte v decembri 2018 informoval, že Bratislava má v súvislosti s prijatou tzv. chodníkovou novelou povinnosť odhŕňať sneh z vyše milióna štvorcových metrov. Problémom však je, že až 90 % z nich je možné odhŕňať len ručne, pričom ide o chodníky v správe mestských častí. Zmluvy na zimnú údržbu s dvoma dodávateľmi nastavilo ešte bývalé vedenie mesta.

Obaja dodávatelia sa dušovali, že zimnú údržbu zvládnu v dohodnutých lehotách aj množstvách. No už prvé intenzívnejšie sneženie v hlavnom meste ukázalo, že situácia nie je pod kontrolou. „Ani my vo vedení mesta si nemyslíme, že zimná údržba je dostatočne zvládnutá k našej alebo vašej spokojnosti, ubezpečujem však ľudí, že robíme všetko pre to, aby to bolo lepšie,“ priznal pred pár dňami Vallo vo videu na sociálnej sieti.

Utorok však ukázal, že zimná údržba za tisíce eur z pohľadu obyvateľov zlyhala napriek tomu, že v teréne pracovali všetky dostupné mechanizmy. „Medzi nimi je 43 sypačov nad 4 tony, 11 sypačov do 4 ton, 60 ručných pracovníkov a s nimi spojená malá technika na údržbu chodníkov, námestí, priechodov pre chodcov,“ vyjadrila sa hovorkyňa mesta Katarína Kohútiková. Najväčším kameňom úrazu boli práve chodníky.

„Kapacity ručných čát, ktoré má mesto zazmluvnené, neumožňujú zabezpečiť odhrnutie všetkých chodníkov počas sneženia. Dodávatelia majú časové limity od 6 do 48 hodín od konca sneženia na ošetrenie všetkých chodníkov v správe mesta,“ vysvetlila Kohútiková s tým, že na tento druh prác majú u dodávateľa zazmluvnených asi 60 ľudí.

„Takto nastavená údržba jednoducho k spokojnosti všetkých nemôže fungovať. Aj preto plánujeme založiť mestský podnik s možnosťou pristúpenia mestských častí, ktorý celú zimnú údržbu mesta prevezme na seba. Bohužiaľ, v Bratislave je to otázka nie tejto, ale až ďalších zím,“ uzavrela hovorkyňa.

Okolie Hlavnej stanice

Problémy so zjazdnosťou sa nevyhli ani veľkej neprehľadnej križovatke na predstaničnom námestí. Pokiaľ vodiči stratili nervy a neprispôsobili sa podmienkam, ktoré vznikli pre počasie, na vozovke vznikol chaos a kolóny áut.

Dlhé diely Otvoriť galériu Dlhé diely od 10.05 do 13.40 hod. Zdroj: miu kv

V strmom kľukatom teréne nepremávali autobusy linky 33 a ľudia museli ísť pešo po ceste až k električkovej zastávke na Molecovej ulici. Linka 32 premávala s polhodinovým meškaním. Pracovníci karlovoveského mestského úradu sa chytili lopát a odpratávali sneh zo schodov a z chodníkov.

Krámare

Nepremávali trolejbusy liniek 204, 211 a 212. Viaceré havarované autá blokovali jazdné pruhy, a preto meškala MHD. Najproblematickejším úsekom boli neodhrnuté chodníky pred nemocnicou. Aby nedošlo k úrazu, boli nútení najmä dôchodcovia prechádzať po ceste.

Mlynská dolina Otvoriť galériu Mlynská dolina približne o 11.00 hod. Zdroj: fb

Masívne sneženie komplikovalo dopravu aj v Mlynskej doline, kde pre kopcovitý terén museli študenti roztláčať autobus 39, ak sa chceli dostať do mesta.

Petržalka

Rozsiahle kolóny a meškajúce spoje sa nevyhli ani najväčšej bratislavskej mestskej časti. V dopravných zápchach sa vodiči i cestujúci MHD zdržali aj 40 minút.