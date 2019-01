Tri scenáre pre expremiérov odchod na Ústavný súd: Vymenuje Fica za sudcu Danko?

Uvoľnila sa cesta pre Fica na Ústavný súd? Bývalý predseda Ústavného súdu a poradca prezidenta republiky Ján Mazák prišiel s víziou, že nových ústavných sudcov by mohol namiesto Andreja Kisku vymenovať predseda Národnej rady Andrej Danko.

V lete by sa mal ujať funkcie nový prezident, a to zložením sľubu do rúk predsedu Ústavného súdu. Kameňom úrazu však je, že jeho predsedníčka Ivetta Macejková končí spolu s ďalšími 8 ústavnými sudcami v polovici februára. V praxi by to znamenalo, že novozvolený prezident by nemohol začať vykonávať svoje kompetencie a nemohol by zvoliť ani sudcov a predsedu Ústavného súdu.

V takom prípade by kompetencie prezidenta dočasne prešli do rúk predsedu parlamentu Andreja Danka. „Na dosiahnutie čiastkového osobného cieľa sa chystá vyradenie Ústavného súdu na päť mesiacov len preto, aby kompetencia hlavy štátu vymenovať nových deviatich sudcov Ústavného súdu, prípadne aj jeho predsedu, zakotvila hoci len dočasne v rukách predsedu Národnej rady,“ uviedol Mazák v Denníku N.

Šéf parlamentu a koaličnej SNS Andrej Danko sa vyhol otázke Nového Času, či je pripravený prijať zodpovednosť v situácii, ak by v úrade nebol ani prezident, ani predseda Ústavného súdu a vymenoval by ústavných sudcov. „Vyjadrenia a analýza pána Mazáka sú pre predsedu parlamentu Andreja Danka irelevantné, pretože sú zo sféry sci-fi,“ uviedla hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.

Týmto spôsobom by sa otvorila cesta na Ústavný súd aj pre Roberta Fica, ktorý je neprijateľný pre súčasného prezidenta Andreja Kisku aj pre viacerých prezidentských kandidátov. „Neexistuje žiadna reálna prekážka, ktorá by bránila tomu, aby zo 40 mien parlament navrhol kandidátov, ktorí spĺňajú nielen odborné, ale aj morálne kritériá na to, aby mohli na Ústavnom súde pôsobiť,“ vyhlásil Kiska, ktorý sa ku kandidatúre Fica osobitne nevyjadril.

Dlhé mesiace sa Smer snažil zlomiť Miroslava Lajčáka na kandidatúru na prezidenta. Ten mal podľa Denníka N strane dať definitívne košom a Fico oslovil s ponukou eurokomisára Maroša Šefčoviča.

„Vždy som robil maximum pre to, aby Slovensko vyniklo ako úspešná moderná krajina. Záleží mi na jeho budúcnosti, a preto je prirodzené, že s plnou vážnosťou som si vypočul aj ponuku kandidovať od strany Smer,“ potvrdil Šefčovič s tým, že potrebuje istý čas na rozhodnutie, čo podľa neho netrvá „deň ani dva“. Kandidátka sa musí uza- vrieť do konca januára.

Čo sa môže odohrať

1. Parlament vyberie 18 kandidátov, z ktorých si prezident Andrej Kiska vyberie 9 sudcov ÚS. Stane sa tak ešte predtým ako v polovici februára skončí mandát súčasným ústavným sudcom. Funkčnosť súdu nebude narušená.

2. Poslanci predložia vhodných kandidátov, z ktorých si prezident vyberie sudcov ÚS až po polovici februára . V tomto prípade bude načas ÚS znefunkčnený, alebo poslanci predĺžia mandát dosluhujúcim sudcom.

3. Ak sa do júnového dátumu, keď sa má nový prezident ujať svojej funkcie, nepodarí v parlamente schváliť potrebný počet kandidátov pre Ústavný súd, tak o nich môže rozhodovať predseda NR SR Andrej Danko.