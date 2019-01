Nový záznam z trezoru odhaľuje šokujúce pozadie vysokej politiky: Čo všetko dohodol Kočner s Trnkom?!

Nová Kočnerova kauza pripomína bábkové divadlo! Akurát, že v úlohe maňušky sa mal objaviť jeden z najvyšších ústavných činiteľov, bývalý šéf Generálnej prokuratúry Dobroslav Trnka.

Ťahať za nitky nemal nikto iný ako podnikateľ obvinený z falšovania zmeniek a podozrivý v prípade objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27). Naznačovať to majú tajné nahrávky z podnikateľovho trezoru, na ktorých má Kočner Trnkovi rozkazovať a vyratúvať, kde všade ho korumpoval.

Kočnerov sejf mal podľa zistení Denníka N odhaliť ďalšie tajomstvo. Zdá sa, že okrem nahrávok Gorily trezor ukrýval aj ďalšie kompromitujúce materiály, medzi nimi aj dialóg biznismena s vtedajším šéfom prokuratúry. V rozhovore sa však mal ako šéf paradoxne správať Kočner, ktorý na nahrávkach Trnkovi údajne rozkazuje a správa sa k nemu vulgárne.

Dvojica sa pritom v minulosti netajila priateľstvom a spája ich spoločná minulosť a škandál okolo bytovky Glance House, v ktorej generálny prokurátor umožnil prevod zablokovanej novostavby na firmu blízku Kočnerovi. Trnka existenciu nahrávky nepoprel ani nevyvrátil. „To sú dobré pekné výmysly a pekné reči. Možno si na to spomeniem alebo nie, ale toto sú hlúposti,“ odsekol Trnka.

Existenciu záznamu nepriamo potvrdil zástupca mamy zavraždenej Roman Kvasnica. „Požiadali sme o prepis rozhovoru medzi pánom Kočnerom a jedným z najvyšších ústavných činiteľov, no vyšetrovateľ mi ho zatiaľ odmietol sprístupniť,“ uviedol a dodal, že mama Martiny Kušnírovej Zlatica je rozhodnutá zverejniť všetky informácie z vyšetrovacieho spisu, ktoré majú výpovednú hodnotu o korupcii.

Kvasnica zároveň naznačil, že má indície, že by mohlo dôjsť k výmene vyšetrovateľa vraždy. „Viem, prečo som to povedal. Mám takú obavu,“ dodal Kvasnica.

Otvoria staré prípady?

Trnka naďalej pracuje na Generálnej prokuratúre. Právnik Marek Benedik si myslí, že ak by sa preukázalo korupčné správanie prokurátora, tak by mal aktuálny šéf prokuratúry preskúmať správnosti postupu prokuratúry. „Ak by sa aj viacnásobná korupcia prokurátora preukázala, neznamená to, že sa budú opätovne posudzovať všetky konania, na ktoré mal dosah. Každý prípad sa musí skúmať individuálne,“ povedal Benedik.

Hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová avizuje, že sa Trnkom budú zaoberať na pracovnom stretnutí, na ktorom dohodnú ďalší postup. Polícia disponuje nahrávkou z Kočnerovho sejfu už niekoľko týždňov. Trnka podľa vlastných slov vypovedať ešte nebol. Aj Kvasnica upozorňuje, že činnosť polície v tejto veci je pomalá.

Rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská vysvetľuje, že zásada oficiality hovorí, že keď sú akékoľvek podozrenia z toho, že sa stal trestný čin, tak aj bez trestného oznámenia majú orgány činné v trestnom konaní konať. „Tiež je však možné, že tie nahrávky preverujú a vtedy nemusia hneď vydať uznesenie o začatí trestného stíhania,“ dodala.

Ktoré kauzy sa spomínajú

Odblokovanie Glance House

Bytovka v Bernolákove bola pôvodne zablokovaná špeciálnou prokuratúrou. Trnka ju neskôr odblokoval v prospech firiem blízkych Kočnerovi. Trnka bol disciplinárne stíhaný, no došlo k premlčaniu a nepotrestali ho. On tvrdí, že by bol rád, keby sa to prerokovalo a zúčastňoval sa na každom pojednávaní.

Voľba Trnku za generálneho riaditeľa

Trnka pôsobil ako generálny prokurátor od roku 2004. Voľbu generálneho prokurátora v roku 2011, kde Trnka opäť kandidoval, sprevádzali silné emócie a podozrenia z kupovania hlasov. Rozoberať tona nahrávke majú aj Kočner s Trnkom. Expremiérka Radičová dokonca hrozila, že ak bude Trnka zvolený, padne vláda. Čo hovorí na nové informácie?

„Pripustiť, že vo funkcii generálneho prokurátora bol človek, ktorý mal byť podľa neoverených zdrojov ovládaný človekom, ktorý je obvinený z korupcií, podvodov a podobne, je dôkazom úplnej nefunkčnosti právneho štátu a iba to potvrdzuje, že súboj o zmenu v Generálnej prokuratúre bol zásadný,“ vysvetlila Radičová a dodala, že o Kočnerovom vplyve vtedy vedomosť nemala.

Kupčenie s nahrávkami okolo Gorily Kauza Gorila dodnes nie je uzavretá ani po masívnych protestoch.

Podľa viacerých zdrojov mali byť predmetom obchodovani záznamy údajných stretnutí v konšpiračnom byte na Vazovovej ulici v Bratislave. Podrobne to preberá aj Kočner s Trnkom, čo má tiež zachytávať nahrávka. V minulosti práve Trnka odporúčal stopnúť vyšetrovanie Gorily. Kočner má zároveň vyratúvať, kde všade Trnku korumpoval a správa sa k nemu vulgárne.

Prepustenie Majského

Podozrenia sa vynárajú aj v súvislosti s prepustením Jozefa Majského z väzby v roku 2004, za čo mali byť na stole ďalšie úplatky. Trnka tvrdí, že nemal dôvod prijať žiadne peniaze za Majského a on len písal krajskému prokurátorovi a všetky dokumenty sú v Majského spise.