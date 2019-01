Krásna blogerka by nemala problém zbaliť žiadneho chlapa: Neuveríte, kto stojí po jej boku!

Julia Zelg (24) je mladá, krásna lifestyle blogerka žijúca v Anglicku. So svojím vzhľadom by nemala problém zbaliť akéhokoľvek chlapa. Avšak po jej boku stojí 61-ročná Eileen De Freest z USA. Ich vzťah začal na zoznamke Tinder a 37-ročný vekový rozdiel im vôbec neprekáža. Práveže naopak, blogerka požiadala svoju polovičku o ruku a svadba má byť čoskoro. Eileen uviedla, že nemôžu žiť stále vo fantastickom svete, kde budú obidve v tej istej dekáde starnutia, ale láska je láska - a to je jediné, čo robíme.