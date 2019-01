Miška ochrnula počas brigády na Cypre: Ďalšia ťažká rana osudu

Je krásna a plná túžby vrátiť sa k plnohodnotnému životu. Miška Kevelyová (22) z Veľkého Kýra (okr. Nové Zámky) v máji 2015 odcestovala na Cyprus brigádovať, aby si zarobila na vysnívané cestovanie.

Všetko sa nekompromisne zmenilo, keď mladá dievčina v krátkom okamihu ochrnula a odvtedy nedokáže sama chodiť. V boji s ťažkým osudom jej pomáhal priateľ, vďaka ktorému prežila nádherné obdobie. Láska jej dávala silu a ešte väčšiu vieru v uzdravenie. Aj keď je dnes Miška už bez priateľa, nad vodou ju držia milovaní rodičia a skutoční priatelia.

Miška je stále usmiata a plná pozitívneho myslenia. Napriek tomu ju trápi, že je odkázaná na iných. Od osudnej chvíle, keď ochrnula, uplynulo už viac ako tri a pol roka. Napriek tomu, že jej lekári nedávali žiadnu nádej, rodina urobila aj nemožné, aby dcérke pomohla.

„Keby nebolo mojich rodičov, tak dnes tu určite nie som. Bolo to náročné obdobie. Bojujeme a naďalej musíme, lebo ešte stále nie som samostatná,“ hovorí mladá žena, ktorá ani na okamih nestráca nádej. Napriek nepriazni osudu sa snaží žiť naplno.

Našla si priateľa

„Koncom roka 2017 som si našla priateľa,“ spomína Miška a pokračuje. „Bol mi veľkou oporou, no neskôr sa ukázalo, že potrebuje viac pomoci ako ja, a tak sme sa na jeseň minulého roka rozišli.“ S ťažkým obdobím sa musela popasovať.

„Rozchod ma zarmútil, a preto sa aj môj zdravotný stav zhoršil. Priateľ bol pre mňa veľkou motiváciou. Napokon som však rada, že to takto dopadlo, lebo by som nespoznala skutočných pozitívnych ľudí, ktorých potrebujem,“ zamýšľa sa absolventka hotelovej školy, ktorá nechcela doma plakať. „Išla som na koncert do Prahy. Bol to úžasný zážitok, no zároveň ma dosť vyčerpal. Ale stálo to za to.“

Prešla prvých 50 metrov

Napriek rehabilitáciám Miška sama ešte nechodí. V lete sa jej podarilo prejsť 50 metrov s chodidlom, čo považuje za úspech.

„Liečili ma aj špeciálnym magnetom. Mám fyzioterapeutku u nás v dedine. V lete som bola v sanatóriu v Česku. Na jeseň sa mi tam podarilo ešte raz ísť a potom pre počasie, zlé cesty a, samozrejme financie, som sa rozhodla opäť rehabilitovať doma,“ opisuje ťažké boje.

„Zima mi neprospieva, cítim sa slabšie, ale na jar sa to zlepší, energie je viac. Už aby tu bola,“ uzavrela Miška, ktorá verí, že raz bude stáť na nohách aj bez cudzej pomoci.