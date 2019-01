Gombitová spravila ankete Najväčší Slovák škrt cez rozpočet: RTVS musí vrátiť divákom peniaze!

Tancujú, ako ona píska! RTVS sa podarilo rozlúsknuť tvrdý oriešok, čo urobiť s Marikou Gombitovou (62) v ankete Najväčší Slovák. Speváčka totiž žiadala o vyradenie z desiatky osobností, ktoré podľa hlasujúcich divákov pohli našimi dejinami.

Umelkyňa držala telerozhlas niekoľko dní pod krkom, ale v Mlynskej doline sa už konečne ľahšie dýcha. Britská BBC, ktorá vlastní práva na kontroverzný projekt, dala Marikinmu vrtochu zelenú a uvoľnené miesto po nej zaplátajú vojnovým hrdinom Jozefom Gabčíkom († 30). Spustí Gombitovej precedens škrtanie ďalších finalistov?

Tvorivý tím okolo ankety Najväčší Slovák mal pre Gombitovú zvesené hlavy v dlaniach. Marika totiž vyhlásila, že v rebríčku byť nechce, a projekt, za ktorý telerozhlas vysolil 699 000 eur, sa otriasal v základoch. RTVS v utorok napokon kapitulovala. „Finálová desiatka sa mení. Po verejnom vyhlásení Mariky Gombitovej vedenie RTVS, v snahe vyhovieť jej prosbe, kontaktovalo vlastníka licencie – britskú BBC. Tvorcovia programu so zmenou súhlasili, a tak do Top 10 postupuje Jozef Gabčík,“ uviedla včera Novému Času Silvia Turnerová, pracovníčka sekcie marketingu a komunikácie RTVS.

„Tvorcovia rešpektujú rozhodnutie stálice slovenskej kultúry a súčasne jej úprimne ďakujú za všetko, čo pre kultúru a poslucháčov urobila,“ uviedol šéf telerozhlasu Jaroslav Rezník. Muzikantka si tým vydobyla svoje.„Rozhodla som sa prenechať miesto osobnosti, ktorá je možno menej známa, avšak pre Slovensko z historického hľadiska viac výnimočná,“ napísala ešte v piatok na sociálnej sieti speváčka.

Gombitovú nahradí tvár z 11. miesta ankety, ktorou bol vojnový hrdina Jozef Gabčík († 30). Divákom, ktorí za divu hlasovali, teraz bude musieť RTVS vrátiť peniaze, ktoré zaplatili za každý hlas pre speváčku, čím im tiež spôsobila nemalé problémy.

Dobrá vôľa

RTVS sa niekoľko dní borila s tým, ako uhasiť oheň okolo vrtošivej hudobníčky. Tej z cesty napokon musel uskočiť aj samotný Londýn, kde sídli televízia BBC, majiteľka licencie na šou. Telerozhlas totiž želanie známej blondínky tlmočil v meste na Temži. „Je potrebné, aby sme takýto výrazný zásah, akým zmena finálovej desiatky jednoznačne je, konzultovali s vlastníkom formátu,“ vysvetľovala PR manažérka telerozhlasu Silvia Turnerová.

,,Rokovania s vlastníkom licencie prebehli bez problémov a BBC vyšla v ústrety prosbe RTVS. Zmena finálovej desiatky si nevyžiadala žiadne ďalšie administratívne či licenčné poplatky. Aktuálne nemáme žiadne ďalšie žiadosti týkajúce sa zmeny v Top 10, ani reakcie na umiestnenie v Top 100," informovalo verejnoprávne médium

Zdá sa, že Mariku celým cirkusom iba rozmaznávali. „RTVS len prejavila dobrú vôľu. Ak by pani Gombitovú nechali v ankete, tak by nedošlo k poškodeniu jej práva na ochranu osobnosti. Je to len hra, ktorá nikoho nedehonestuje, neuráža a ide o ľudí, ktorí sú alebo boli verejne známi,“ tvrdí právnik Juraj Bizoň. Ak by speváčkin krok chceli zopakovať pozostalí po zvyšných nominovaných, tak tvrdo narazia. „Nemajú na to právny nárok,“ dodal Bizoň.

Uvoľní miesto hrdinovi Otvoriť galériu Jozef Gabčík († 30) Zdroj: čtk

Gombitovú vymení vojnový hrdina Jozef Gabčík († 30), ktorý slúžil v armáde. Po rozbití Československa utiekol do Poľska. V roku 1940 sa dostal do Veľkej Británie, kde bol zaradený k parašutistom. Spolu s Jánom Kubišom († 28) ich v decembri 1941 vysadili v Československu. 27. mája 1942 vykonali v Prahe atentát na nacistu Reinharda Heydricha († 38).

Gestapo ich vypátralo 18. júna, pred zatknutím spáchali samovraždu. Fašisti na ich čin tvrdo odpovedali. V súvislosti s atentátom uväznili 13 000 ľudí a pri vyšetrovaní boli obvinení a neskôr vyvraždení ľudia z českých obcí Lidice a Ležáky. Gabčíka v roku 2017 in memoriam povýšili na brigádneho generála.