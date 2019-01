Modelka Silvia Kucherenko je ako víchor. Všade, kde sa objaví, spôsobí poriadny rozruch.Tentoraz svoje kvality išla ukázať do fitka na hromadné cvičenie. Vedľa modelky však necvičili iba ženy, ale aj muži, ktorí sa mali rozhodne na čo pozerať. Kucherenko sa totiž nahodila do zvodného trikotu, z ktorého takmer vypadli jej bujné vnady. Aby to však nebolo len o predvádzaní, sexica si aj zacvičila a doslova vypľula dušu. Chcete vidieť, ako to dopadlo?

