Alpy v Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku zasypal biely príval: Snehová katastrofa má 7 obetí

Katastrofálne zimné počasie spôsobuje nebezpečenstvo lavín hlavne v Bavorsku a Tirolsku. Nemecko, Rakúsko aj Švajčiarsko hlásia obete, ktoré podľahli nepriaznivému počasiu.

K zime patrí sneh, no to, čo momentálne spôsobil vyzerá desivo. V Nemecku, Rakúsku i vo Švajčiarsku sa sneženie premenilo na hotovú katastrofu. V Bavorsku a Tirolsku platí veľké lavínové nebezpečenstvo. Už dva dni nepretržite snežilo,včerajší tretí deň sneženie poľavilo, no neustalo. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Toto sa môže skončiť katastrofou,“ povedal pre nemecký Bild meteorológ Dominik Jung. V Tirolsku už hlásia okolo 3 m snehu. V mnohých častiach Rakúska sneh skomplikoval prejazdnosť ciest a ľudia uviazli vo svojich domoch. V niektorých okresoch, napríklad v Lindau, zrušili školskú výučbu. Neďaleko Mníchova vyhlásili mimoriadny stav a školy sú zatvorené. Vo väčšine rakúskych vysokohorských oblastí platí štvrtý stupeň lavínového nebezpečenstva.

V Alpách si nepriaznivé počasie vyžiadalo aj obete. V lyžiarskej oblasti Zauchensee zahynul slovinský lyžiar († 35), ktorého zasypal sneh v nadmorskej výške 1 750 m. Dokopy hlásia 7 obetí. Sú medzi nimi dvaja turisti, ktorí sa vybrali von na snežniciach. Ďalší dvaja turisti so snežnicami sú nezvestní. Sneh sužuje i Holandsko. Amsterdamské letisko Schiphol hlási meškania viacerých letov a 159 úplne zrušili.