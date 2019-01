Iniestova fotka spôsobila rozruch: Fanúšikovia sú pobúrení

Španielsky futbalista Andrés Iniesta sa ospravedlnil za fotografiu, ktorú na sviatok Zjavenia Pána - Troch kráľov pridal na svoj profil na sociálnej sieti Instagram.

Na nej pózuje 34-ročný hráč japonského tímu Vissel Kobe s ľuďmi, medzi ktorými sa vyskytli dvaja, čo v rámci predvádzania sa v tradičných kostýmoch použili tzv. "blackface". Ide o situáciu, kedy si beloch natrie svoje telo čiernou farbou, aby hral černocha. Vo viacerých kultúrach sa takýto akt považuje za urážlivý a xenofóbny. Hoci samotný Iniesta nepoužil "blackface", viacero jeho priaznivcov bolo okamžite pobúrených a dožadovali sa, aby danú fotografiu zo sociálnych sietí stiahol. Síce tak Iniesta neučinil, avšak verejne sa za ňu ospravedlnil prostredníctvom svojich poradcov.

"Dňa 6. januára sa rodina Andrésa Iniestu dočkala návštevy od troch kráľov vo svojom dome a rozhodla sa, že sa o tento moment podelí so svojimi fanúšikmi. Prítomnosť troch kráľov patrí ku kultúre našej krajiny a je v nej zakorenená už mnoho rokov. Je to tradícia, ktorú opakuje Iniestova rodina každý rok. Chceme vyriešiť spor, ktorý sa objavil okolo snímky, na ktorej ľudia pózujú v kostýmoch a s mejkapom ako Králi východu - Gašpar, Melichar a Baltazár, ako sa to deje na území Španielska. Andrés Iniesta v žiadnom prípade nechcel nikoho uraziť touto fotografiou a ospravedlňuje sa, ak sa tak stalo," citoval z vyjadrenia Iniestových poradcov web goal.com.